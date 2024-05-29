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Военное обозрение

Министр обороны Германии: Обязательный призыв на военную службу возвращать не планируем

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Источник изображения: topwar.ru

Падение рейтингов правящей в ФРГ коалиции диктует свои правила для Шольца и Ко. При этом есть вопросы, по которым коалиция оказывается разделена, расколота. Одним из таких вопросов стал вопрос, связанный с возвращением обязательного призыва на военную службу. Такой вариант «воинской повинности» действовал в Германии вплоть до 2011 года, после чего был отменён. Теперь разговоры о возвращении призыва в армию в ФРГ идут крайне активно.

По этому поводу высказался министр обороны Борис Писториус, который, как считают некоторые немецкие эксперты, метит в канцлеры.

По словам Писториуса, возвращаться к обязательному призыву Берлин не планирует. Однако перед властями Германии стоит задача наращивания численности вооружённых сил. Решать эту задачу Писториус и правительство в целом планируют «стимулированием добровольцев для подписания контракта».

Писториус, который ранее называл ошибкой отмену обязательного призыва, на заседании СДПГ заявил:

Такими стимулами может быть списание или как минимум частичное списание кредитов на обучение, бесплатная выдача водительских удостоверений после соответствующего обучения, другие варианты.

В целом Германия явно хочет использовать российский опыт, чтобы нарастить число военнослужащих, готовых подписать контракт. Но для Германии проблема в том, что всё меньше мужчин готовы идти на военную службу, так как доходы в гражданском секторе в большинстве случаев значительно выше, мало того, отправляться воевать за пределы Германии подавляющее большинство немцев не хотят – откровенно опасаются последствий для себя. Поэтому заявления Писториуса носят явный политический подтекст. Как только в Германии политик говорит о возвращении призыва в армию, его рейтинги тут же летят вниз.

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Германия
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