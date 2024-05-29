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Интерфакс-АВН

Спецпредставители США, Южной Кореи и Японии по КНДР назвали запуск Пхеньяном спутника "серьезной угрозой миру"

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Запуск новой северокорейской космической ракеты-носителя "Чхоллима-1" (Chollima-1) с первым северокорейским разведывательным спутником "Манригён № 1" (Malligyong-1) с космодрома Сохэ в КНДР 31.05.2023. Запуск закончился неудачей
Запуск новой северокорейской космической ракеты-носителя "Чхоллима-1" (Chollima-1) с первым северокорейским разведывательным спутником "Манригён № 1" (Malligyong-1) с космодрома Сохэ в КНДР 31.05.2023. Запуск закончился неудачей.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Представители Южной Кореи Ли Чжун Иль, США Чон Пак и Японии Хироюки Намадзу, отвечающие за вопросы по КНДР, в ходе телефонных переговоров назвали запуск Пхеньяном ракеты со спутником "нарушением резолюций ООН и серьезной угрозой миру", сообщает южнокорейский МИД.

"Три стороны решительно осудили тот факт, что Северная Корея, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, осуществила запуск военного разведывательного спутника", - говорится в сообщении.

По их словам, это было "вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северу осуществлять любые подобные запуски с использованием технологии баллистических ракет".

Представители отметили, что действия КНДР представляют "серьезную угрозу миру и безопасности в регионе и за его пределами".

Они пообещали продолжать координацию на трехсторонней основе и с международным сообществом, чтобы "подготовиться к потенциальной дополнительной провокации со стороны Севера".

Представители добавили, что действия Пхеньяна "только укрепят трехстороннее сотрудничество в области безопасности".

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила ракету со спутником в сторону Желтого моря. Позже ракета пропала с радаров, ее обломки были обнаружены в море.

В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.

В ноябре прошлого года ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ракету запустили с полигона Тончхан-ни. За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Тогда Пхеньян заявил, что планирует в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

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