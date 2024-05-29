Ростех на выставке "Комплексная безопасность" впервые покажет нового робота-пожарного

Роботизированный комплекс создан на базе погрузчика Ант-1000, оснащен специальным модулем и может бороться с завалами и огнем на расстоянии более 60 м, сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) на выставке "Комплексная безопасность" впервые покажет нового пожарного робота, созданного на базе погрузчика, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Роботизированный комплекс создан на базе погрузчика Ант-1000, оснащен специальным модулем и может бороться с завалами и огнем на расстоянии более 60 м. <...> Для борьбы с огнем робот получил специальный модуль. Он включает лафетный ствол с водопенной эжекторной насадкой. Благодаря этому Ант-1000ПМ может "дотянуться" до пламени на внушительном расстоянии - до 65 м. При этом оборудование установлено на дистанционно-управляемой стреле. Это также увеличивает специальные возможности робота", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в холдинге, Ант-1000ПМ - это совместная разработка Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Робот оснащен системой управления с внешними видеокамерами и датчиками, которая позволяет использовать машину дистанционно и не подвергать опасности спасателей. "Это особенно актуально во время тушения пожаров сложных категорий - температура в их эпицентре может превышать несколько тысяч градусов", - подчеркнули в пресс-службе.

"Ант-1000ПМ - новая спасательная роботизированная система. Комплекс позволяет дистанционно выполнять сложные задачи по пожаротушению и устранению последствий катастроф, там, где участие человека слишком опасно. Например, из-за экстремально высокой температуры или задымления. Машина создана на базе мини-погрузчика Ант-1000, который серийно производит АО "КЭМЗ". Наши мини-погрузчики марки "АНТ" уже стали базой для другой специальной техники. Например, роботизированной машины дистанционного разминирования "Шмель", - привели в "Высокоточных комплексах" слова генерального директора ВНИИ "Сигнал" - управляющей организации АО "КЭМЗ" Владимира Пименова.

На выставке "Комплексная безопасность" в прошлом году холдинг впервые показал созданного на основе погрузчика "Ант-1000" робота-сапера . Машина оснащена цепным молотковым тралом и предназначена для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. Может управляться как водителем в кабине, так и оператором дистанционно, на расстоянии до 1 км.