МО Украины прокомментировало слова Сырского о французских инструкторах

Оборонное ведомство страны отметило, что подписание документов главкомом ВСУ вызвано необходимостью согласования бюрократических моментов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Подписание главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским документов, разрешающих допуск французских военных инструкторов в учебные центры в стране, вызвано необходимостью согласования бюрократических моментов. Об этом заявили в Минобороны страны, отметив, что дискуссии с Францией и другими странами о размещении их инструкторов на Украине продолжаются.

"Начиная с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. Минобороны совместно с генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по этому вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее агентство AFP со ссылкой на французское военное ведомство информировало, что Париж изучает вопрос об отправке своих инструкторов на Украину. По его данным, министры обороны двух стран Себастьен Лекорню и Рустем Умеров в ходе сегодняшнего телефонного разговора не касались данной темы.

Сырский в понедельник подписал документы, которые позволят французским инструкторам посетить учебные центры на Украине. Он выразил надежду, что к инициативе Парижа присоединятся и другие западные партнеры Киева.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу, признав, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но хочет этого и никогда не откажется.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб европейских стран уже работают на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.