Пока клиент платит, польско-украинские эксперты поддерживают его мнение.

О российско-белорусских учениях с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия не говорил, или не писал только ленивый. Недавно к «обсуждению» темы присоединились ещё два маститых «эксперта» – пани Радина и некий представитель «известного украинского Radio NV».

Всерьёз воспринимать тот бред, который был размещён в виде «интервью» на экстремистском польском сайте «Ха» (назовём его так), редактором которого является Радина, просто невозможно. Невозможно потому, что от самых первых строк этого опуса так и прёт некомпетентностью «собеседников» и несостоятельностью самого ресурса. Но участников данного действа ничего не смущает. Причём очевидно, что они уже в совершенстве освоили любимый на «диком Западе» предмет – софистику: чёрное – это белое, белое – это чёрное. Для подтверждения – несколько примеров-цитат.

Радина: «Мне кажется, что сегодня важно понимать, насколько опасны эти два престарелых диктатора».

Речь идёт о двух президентах – России и Беларуси. Сразу же становится понятно, кому адресованы эти слова и чей выполняется заказ. «Престарелые» – это для тех, кого просто корёжит от российских и белорусских телеканалов, печатных и других СМИ. То есть, для тех, кто их не смотрит и не читает, не желает знать правду о Беларуси и России, иначе бы знали, что один из них (президентов – прим. ред.) систематически выходит на лёд со своей хоккейной командой, а другой – на татами. Кстати, в отличие от главного работодателя Радиной и «известного украинского…». Для него (работодателя – прим. ред.) не то, что на лёд, или на татами выйти, для него сойти со сцены, не пожав двум-трём «невидимкам» руки, затруднительно. А взойти-спуститься по самолётному трапу – миссия в принципе не выполнима. Но в методичке, разработанной и изданной в «мировом оплоте демократии», значится одним из пунктов – «демонизация образа противника». Значит, Наташа, надо. Надо отрабатывать вложенные в вас, в ваш инфоресурс и в «известный украинский..» деньги. Идём дальше.

Представитель «известного украинского Radio NV»: «Мы с вами слышали инициативу, которая прозвучала от руководителей польского правительства, что если будет развиваться такая ядерная эскалация, Польша запросит страны НАТО рассмотреть возможность размещения тактического ядерного оружия на территории этой страны. Насколько это реальный процесс противодействия ядерной экспансии «объединенного государства» России и Беларуси?».

Эта фраза отсылает нас прямо к любимой западной «науке» софистике: чёрное – это белое и наоборот. В нарушение причинно-следственных связей оба «собеседника» пытаются убедить свою аудиторию, в том, что исключительно в ответ на «ядерную экспансию» с Востока США и НАТО планируют ядерные удары по Беларуси и России.

Теперь немного фактов. Ещё в апреле 2022 года тогда действующий вице-премьер и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Республики Польша Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил, что его страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. «Если бы американцы попросили нас разместить американское ядерное оружие в Польше, мы были бы открыты для этого», — прозрачно «намекнул» Качиньский. То есть за год до того, как пошёл процесс размещения российского ТЯО на территории Беларуси, поляки уже просили ядерную дубину у своего «покровителя». Возвращаясь к событиям 2022 года, следует вспомнить, что о применении россиянами тактического ядерного оружия в ходе специальной военной операции первыми заговорили американцы и поляки, а не россияне. Тем более что профессиональные военные не видели ни целей, ни предпосылок для того, чтобы его использовать. По мнению специалистов, за информационной шумихой, как за ширмой американцы обновили свои ядерные бомбы, которые расположены в пяти государствах Европы. Так что шаги, предпринятые Россией и Беларусью – последовательные ответные меры на действия «оппонентов».

Позднее, в июне 2023 года, якобы в ответ на появление тактического ядерного вооружения на территории Беларуси, Польша обратилась уже к НАТО с просьбой о размещении на своей территории ядерного оружия уже в рамках программы совместного его использования «Nuclear Sharing». Не получив пока на это согласия от Вашингтона, в Польше всё же начали готовиться к присоединению к программе и приступили к закупке 32-х истребителей F-35 в варианте Block 4 – носителя новейших ядерных бомб B61-12. В настоящее время в практическую плоскость плавно переходит вопрос о развёртывании в Польше ракетных комплексов Deep Strike (радиус действия до 500-600 км, ядерные БЧ до 30 кт) и мобильных комплексов со стратегическими крылатыми ракетами BGM-109E(G) (ядерная БЧ до 100 кт).

Продолжаем.

Представитель «известного украинского Radio NV»: «Мы с вами констатируем, что Украина удерживается от ударов по российским военным целям на территории Беларуси, посылая сигнал Лукашенко, пытаясь сдержать его от участия в полномасштабном вторжении».

Такие заявления может делать только тот, кто не живёт в Беларуси и не интересуется обстановкой в республике. Напомним, что более года назад, 26 февраля 2023 года, на аэродроме в Мачулищах (Минский район) была совершена попытка подорвать российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Осуществить теракт с помощью двух беспилотников попытался гражданин Украины Николай Швец, завербованный агент СБУ. Он действовал под псевдонимом «Гаспар». О блестяще проведенной сотрудниками КГБ РБ операции был даже фильм снят, который долго крутили на белорусском телевидении. Так что, пани Радина и пан «представитель», опять ложь.

Радина: «Все очевидно. Лукашенко ничем не управляет в Беларуси, белорусская армия принадлежит сегодня России. Он это прекрасно осознает, он не может контролировать ничего, что происходит на территории страны. В целом он сегодня ничего не может решить».

Здесь комментировать – только портить. Те, кто живёт в Беларуси и в России, да и не только они – любой, кто знает, что происходит в Беларуси, посмеётся от души. Выдавать желаемое за действительное – одна из отличительных черт западных марионеток.

Ну и в завершение – «вишенка на торте» (это просто устойчивое выражение, а так то «интервью» по своему содержанию прямо противоположно сути кулинарного изделия).

Представитель «известного украинского Radio NV»: «На следующий день после парада в Москве он (Президент Беларуси – прим. ред.) уволил начальника Генерального штаба Беларуси. У меня вопрос. Что это означает? Что Путин ему пришлет нового начальника»?

Радина: «Вероятно. Потому что Виктора Гулевича уволили якобы по возрасту, но ему всего 54 года. И я подумала, что у этого генерала, возможно, были какие-то «красные линии». Может быть, поэтому его так срочно отправили в отставку, тем более — во время совместных российско-белорусских ядерных учений».

Из статьи 1. Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе»: «воинская обязанность – обязанность граждан Республики Беларусь, устанавливаемая в целях создания и постоянного функционирования системы мероприятий, обеспечивающих защиту Республики Беларусь, прохождение гражданами воинской службы, подготовку их к вооруженной защите Республики Беларусь;». Это для ответа на вопрос «эксперта» – представителя «известного украинского…». То есть, служить в вооружённых силах Беларуси вообще, а тем более на должности начальника Генштаба – в частности, могут только граждане Республики Беларусь. Никого Путин прислать не может.

Теперь о компетентности второго «эксперта». Даже, если бы Радина была сведуща в делах армейских совсем чуть-чуть, то она хотя бы приблизительно знала порядок увольнения офицеров в запас.

В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы в Вооружённых Силах, утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 года № 186, генерал-майор Гулевич был уволен по достижению предельного возраста состояния на военной службе – в Беларуси для офицеров в звании «генерал-майор» этот возраст составляет 55 лет. Справочно: Виктор Владимирович Гулевич родился 14 мая 1969 года (информация из открытых источников). Для проведения организационных мероприятий по увольнению офицера (а это относительно продолжительный и трудоёмкий процесс) издаётся директивный документ, что и было сделано 10 мая 2024 года, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 192. После решения организационных вопросов, 14 мая 2024 года генерал-майор Гулевич был исключён из списков Вооружённых Сил Республики Беларусь, как достигший предельного возраста состояния на военной службе. Всё просто и ясно, без всяких инсинуаций и «красных линий». Что можно сказать? Каков «эксперт», такие и анализы! Именно «анализы» – другим словом выплеснутое Радиной на собственную инфопомойку «Ха» назвать нельзя.

Владимир Вуячич