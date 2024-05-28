Столтенберг начал пугать страны НАТО.

Превысивший полномочия Столтенберг провоцирует раскол в НАТО

[b]В НАТО намечается раскол. Призыв Йенса Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Пока Польша и Прибалтика готовы подняться на новую ступень эскалации, Италия и Германия выступают против волюнтаризма генсека. Чья позиция одержит верх внутри НАТО?[b]

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в очередной раз повторил призыв разрешить ВСУ наносить удары по территории России из западного оружия. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине "возможности самообороны", что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом.

Генсек уточнил, что ряд стран к настоящему моменту успели отменить имеющиеся ограничения. Важность данного решения он объяснил тем, что 99% оружия, которое "помогло нанести серьезные потери" Российской армии, офису Зеленского поставили именно страны НАТО. Кроме того, он уточнил, что линия фронта и межгосударственная граница в данном регионе практически совпали.

Впервые с данной инициативой Столтенберг выступил на прошлой неделе в интервью для издания The Economist. Тогда он был более сдержан. Так, генсек указывал, что альянс не планирует отправлять собственные войска на Украину и отверг идею применения систем ПВО, расположенных на территории стран – участниц объединения для ликвидации российских ракет.

Между тем в Москве Столтенберга заподозрили в превышении полномочий. Глава МИД Сергей Лавров усомнился в том, что глава НАТО имеет право брать на себя ответственность, выступая с подобными заявлениями от лица всего альянса. Он подчеркнул, что данные решения должны приниматься не на уровне секретариата объединения, а в рамках всего блока.

Схожую позицию разделяет и министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он заметил, что Столтенберг не может определять "линию за всех". Это же, по его мнению, касается и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом глава военного ведомства заметил, что данное решение может быть принято лишь в рамках грядущего саммита блока в Вашингтоне, пишет Il Foglio.

При этом министр иностранных дел страны Антонио Таяни подчеркнул, что Рим не считает правильными удары ВСУ, осуществляемые по территориям, не признаваемым западными государствами украинскими. Дипломат также сообщил, что республика не планирует вступать в боевые действия и не станет отправлять в зону конфликта собственных солдат.

Общее негодование Италии подытожила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Несмотря на то что она согласилась с важностью сохранения жесткой позиции НАТО, в отношении инициативы Столтенберга Мелони высказалась холодно, признав, что Риму "стоит быть очень осторожным", пишет "Газета.ru".

Не желает поддаваться нарастанию воинствующей риторики и Германия. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного вооружения в рамках конфликта на Украине, сообщает Tagesshau. Он подчеркнул, что цель его внешней политики заключается в том, чтобы не спровоцировать "очень большую войну".

Однако не все страны занимают столь "миролюбивую" для современного Запада позицию. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина имеет полное право на проведение обстрелов территории РФ. Он назвал данные действия частью самообороны ВСУ, однако оговорился, что их реализация должна проходить в условиях "соблюдения законов ведения войны".

Первой же страной, давшей разрешение офису Зеленского на применение собственного оружия для нанесения ударов по территории России, стала Британия. Во время визита в Киев глава МИД государства Дэвид Кэмерон заявил, что таким образом Украина сможет защитить собственный суверенитет, писало агентство Reuters. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызвана воинственность Лондона.

В экспертном сообществе отмечают, что слова Столтенберга фактически выводят эскалацию на новый уровень. Тем не менее реализация его инициативы не привнесет в конфликт никаких изменений, поскольку Украина уже использует западное вооружение для обстрелов территории РФ, не ожидая официального разрешения со стороны стран НАТО.

"Самооборона России началась в момент развития конфликта на Украине. Еще в 2014 году братскую страну захватили враждебные силы, превратившие ее в военный плацдарм, чья политика носила ярко выраженный русофобский характер", – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

"В те дни европейские лидеры давали гарантии, что протесты, захлестнувшие Украину, окончатся мирно, без свержения легитимных властей. Получилось все наоборот, и с тех пор ситуация лишь деградировала. На этом фоне заявления Столтенберга о необходимости поддержания права на самооборону ВСУ выглядят чрезвычайно странными", – уточняет эксперт.

По его мнению, генсек НАТО выставляет себя либо лицемером, либо человеком, который не полностью владеет обстановкой, сформировавшейся на линии фронта. "Украина уже активно использует западные вооружения для атак по территории России. Чешские РСЗО Vampire регулярно обстреливают Белгород", – подчеркивает собеседник.

"Напомню, что и диверсионно-разведывательные группы противника, устраивавшие набеги на приграничные области РФ, были оснащены "подарками" от НАТО. Офис Зеленского не нуждается ни в чьих разрешениях. Фактически он уже обладает полным контролем над теми поставками, которые были осуществлены Вашингтоном и Брюсселем", – акцентирует он.

"Поэтому Москве по большому счету нет дела до того, кто и как в ЕС заявит об одобрении действий ВСУ в рамках обстрелов российской территории. Столтенберг уже вывел эскалацию на беспрецедентно высокий уровень. Неудивительно, что внутри Евросоюза уже назревают споры по поводу необходимости столь милитаристской риторики", – считает эксперт.

"Противоречия среди западных стран будут лишь нарастать.

Как показала пандемия коронавируса, во времена особой опасности они напрочь забывают о "коллективных интересах" и переходят к действиям, основанным на личной выгоде. Для Москвы подобные разногласия в стане противника – хорошая новость", – уточняет собеседник.

"Нам следует планомерно создавать почву для их масштабирования. Стоит занять более жесткую позицию по обстрелам, которые осуществляются ВСУ по нашей территории. Если западные государства продолжат оказывать поддержку ВСУ, то пусть знают – мы будем готовы отстаивать собственную безопасность", – говорит Онуфриенко.

Йенс Столтенберг полностью утратил чувство реальности, считает сенатор Константин Долгов. "Его риторика ведет к беспрецедентному росту уровня эскалации, и если данное мнение возобладает среди большинства стран НАТО, то это послужит сигналом для России о необходимости предпринять решительные ответные меры", – полагает он.

"Видимо, на такие высказывания его подталкивают непомерные амбиции. Однако подобными заявлениями он лишь вредит альянсу, еще раз демонстрируя его истинную сущность. Тем не менее в агрессивности объединения мы успели убедиться давно, и никакими словами об оборонительной природе НАТО нас не обмануть", – отмечает сенатор.

"Мы будем защищать наших граждан.

Позиция Москвы предельно понятна всем вменяемым западным политикам. Именно поэтому некоторые из них высказывают сомнения в адекватности инициативы генерального секретаря альянса. Они испытывают неподдельное опасение за будущее собственных стран", – акцентирует собеседник.

"Конечно, у нас не может быть уверенности в том, что в конечном счете возобладает именно их точка зрения. Заглушить голоса обезумевших ястребов достаточно сложно. Тем более сейчас русофобия некоторых западных государств сильна как никогда. Чего стоят одни лишь заявления прибалтийских политиков, кажется, совершенно не заботящихся о безопасности граждан", – резюмирует Долгов.

Евгений Поздняков