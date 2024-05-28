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Ростех

«Швабе» и «РТ-Техприемка» представили проект создания российского ПО для оптического проектирования

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«Швабе» и «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех презентовали совместный проект разработки ПО для проектирования оптических систем (САПР). Российский софт будет способствовать значительному повышению скорости и качества разработки оптических систем для их дальнейшего применения в производстве изделий для электроники, медицины, космоса и ВПК. Проект был представлен на конференции ЦИПР-2024.

«Потребность в отраслевом инженерном программном обеспечении связана с необходимостью импортозамещения применяемых зарубежных продуктов. Совместно с коллегами мы ведем работу в части определения технической и финансовой возможности инициирования и реализации проекта по созданию первого отечественного программного обеспечения «тяжелого класса» для проектирования оптических систем. Данный шаг снизит зависимость от зарубежных технологий. Кроме того, российский софт повысит безопасность, скорость, а вместе с тем качество проектирования и разработки. Для нас, как для крупнейшего в стране производителя оптической продукции, эта инициатива очень важна», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» по специальным проектам Сергей Осипов.

Российская разработка позволит задавать оптические системы, выполнять трассировку лучей – вычислять точную траекторию светового луча, рассчитывать аберрации, а также производить анализ оптических систем и оптимизировать их.

«Уровень оптических и оптико-электронных приборов, оборудования и изделий во многом определяется качеством и тактико-техническими характеристиками оптики. Для проектирования оптических систем мы используем собственные платформы проектирования, высококвалифицированный инженерный состав и передовые научные разработки, обеспечивая интероперабельность инженерных данных. Продукт позволит усилить цифровой суверенитет страны», – подчеркнул генеральный директор «РТ-Техприемка» Владлен Шорин.

В планах у разработчиков – внедрение в программный продукт искусственного интеллекта, а также параллельных вычислений на суперкомпьютерах и ряд других решений. В настоящее время российская система проектирования оптических систем находится на этапе активной разработки.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
ИТ
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