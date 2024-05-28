Sohu: США обучили ВСУ тактике времен Вьетнамской войны

Украина может получить F-16 при одном условии, пишет Sohu. Пилоты ВСУ должны будут отвлекать внимание российских ЗРК и вызывать огонь на себя, чтобы американская техника не пострадала во время вылета. Эту тактику США изобрели во время войны во Вьетнаме.

Недавно Украина нанесла масштабные удары ракетами и беспилотниками по аэропорту Бельбек в Крыму. Эта атака была ответом на успешный удар российской армии по десятку стратегически важных объектов на Харьковом направлении.

В это же время госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев, чтобы выразить Украине свою "непоколебимую поддержку". А Зеленский недавно запросил поставку 130 истребителей F-16. Киев пояснил, что только достаточное количество этих самолетов поможет в борьбе с российскими войсками на линии фронта. Но, как вы понимаете, США всегда высказывались неоднозначно по вопросу передачи F-16. Сначала их давать не хотели, ведь, как гласит поговорка, "даже маленький кролик может укусить, если сильно испугается". Иными словами, Америка опасалась, что ВСУ будут использовать истребители не только для самообороны — и тогда ситуация может выйти из-под контроля, что, скорее всего, спровоцирует новую эскалацию и приведет к гораздо более масштабной войне. А в Белом доме этого допустить не могут и не хотят. На требования Зеленского Соединенные Штаты ответили обещанием когда-нибудь принять Украину в НАТО, а также обучили своих союзников одной тактике.

Зеленский заявил, что для того, чтобы иметь возможность сражаться с Россией на поле боя, Украине потребуется от 120 до 130 истребителей F-16.

Украина всегда считала, что, в сравнении с другими видами вооружений, предоставленными Западом, F-16 — это настоящая "палочка-выручалочка". В Киеве верили, что эти истребители — ключ к перелому в боевых действиях. Важно понимать, что такие боевые самолеты могут подниматься очень высоко, поэтому ракеты "воздух-воздух", которые они несут, имеют большую дальность действия. Таким образом, они могут эффективно конкурировать с российскими военными самолетами. Поскольку F-16 оснащены более совершенным оборудованием радиоэлектронной борьбы, противнику будет трудно засечь цель, когда она находится на значительном расстоянии. Отсюда возникают два пути развития событий: российские самолеты либо рискуют быть сбитыми, если решат приблизиться, либо предпочтут отступить. Но технические требования к квалификации летчиков для управления истребителем F-16 также очень высоки, и некоторые украинские пилоты, которые уже на протяжении пары месяцев проходят обучение в США, вот-вот вернутся к себе в страну.

Уже существуют более совершенные истребители пятого поколения — такие, например, как F-35. Однако F-16 все еще остается основной единицей боевой техники для многих ВВС мира. Новые модели самолетов постоянно запускаются в производство и модернизируются, но F-16 на протяжении еще как минимум нескольких десятилетий будет состоять на вооружении и успешно выполнять боевые задачи, оставаясь самым экономически выгодным и практически эффективным истребителем в своем роде.

Согласно официальным характеристикам, заявленным американскими инженерами, дальность полета F-16 составляет более 860 километров. Он способен эффективно поражать цели, защищаться от самолетов противника и возвращаться на базу после выполнения задания. Боевой самолет не зависит от погодных условий и может наносить точные удары даже при отсутствии видимости. Ожидается, что эти истребители, в случае если Вашингтон передаст их Киеву, значительно усилят мощь украинской армии, которая в настоящее время испытывает очень серьезные проблемы. Предполагается, что Украина получит первую партию F-16 от своих западных союзников в июне-июле.

В последнее время ситуация на поле боя претерпела шокирующие изменения. Российское наступление в Харьковской области на северо-востоке Украины достигло определенных успехов, и даже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что противник одержал тактическую победу на фронте — и что время уходит, а помощь Запада сейчас просто необходима.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен недавно объявила, что Украина скоро получит пять самолетов F-16. Они должны быть поставлены в следующем месяце. F-16, состоящие на вооружении стран НАТО, особенно эффективны в выполнении задач по уничтожению вражеских радаров — а это значит, что возможности ВВС Украины будут значительно расширены.

В то же время США обучили военнослужащих ВСУ и некоторым тактическим приемам. Однако стоит их использование очень дорого — и оплаты требует кровью. Сообщается, что украинские ВВС начали экспериментировать в применении старой тактики американцев, к которой те прибегали во время вторжения во Вьетнам, для борьбы с российскими системами ПВО. Эта тактика, получившая название "дикая ласка", опасна тем, что требует от пилотов использовать свои самолеты в качестве приманки, чтобы отвлечь зенитный огонь противника.

Во время Вьетнамской войны американские военные чувствовали, что превосходство их авиации в воздухе поставлено под вопрос — поскольку у войск ДРВ были ракеты SA-2 класса "земля-воздух". Для противостояния этой угрозе армия США специально создала исследовательскую группу, задача которой состояла в том, чтобы изучить способы борьбы с системами SA-2. Они модифицировали несколько самолетов, чтобы те могли обнаруживать и атаковать ракетные комплексы противника. Проект получил название "Дикая ласка". Как ласка — маленькое, атлетически сложенное животное, способно нападать на зверя гораздо крупнее себя, так и американские военные, прибегая к этой тактике, использовали небольшие самолеты для борьбы с гораздо более крупным противником.

Мы все должны понимать, что Запад согласился передать F-16 Украине только на определенных условиях, а именно — чтобы пилоты ВСУ могли вызывать огонь на себя и тем самым устранять препятствия для F-16. Ведь после обнаружения российской системой ПВО S400 и F-16, скорее всего, окажутся в опасности, что даст российской армии время атаковать и уничтожить бесценный боевой самолет. Всем известно, что F-16 уступает российскому Су-35. Но горячие обсуждения и прочие заявления на данную тему окажут пагубное влияние на экспорт F-16. Поэтому Запад требует от Киева обеспечить полную безопасность для F-16 — вплоть до того, чтобы украинцы жертвовали большим количеством жизней ради сбережения техники.

Даже голландский аналитик Мертенс отметил, что украинские пилоты часто вынуждены выполнять задачи и более сложные, чем тактика "дикой ласки". Но в этот раз, возможно, придется идти на еще большие жертвы. Можно сказать, что Америка всегда рассматривала Украину как подопытного кролика. Известно, что недавно США прямо заявили о своем намерении испытывать различные виды оружия на российско-украинском театре военных действий. Очевидно, Америка хочет и материально нажиться на боевых действиях, и извлечь максимальную "исследовательскую пользу" из ситуации. Что касается Украины — она оказалась в трагическом положении. Солдатам этой страны приходится не только сражаться с Россией, но и ценой своей жизни играть роль приманки. Хоть такая тактика и может изменить текущую ситуацию на поле боя, в долгосрочной перспективе она не гарантирует Украине никакого успеха.