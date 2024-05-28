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Известия.ru

Опубликованы кадры работы РЭБ против дронов на волчанском направлении

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают борьбу с украинскими дронами в зоне проведения специальной военной операции. Кадрами работы РЭБ на волчанском направлении в Харьковской области 27 мая поделились «Известия».


Когда дрон попадает в зону действия систем РЭБ, на экране системы его управления появляются помехи. На их фоне оператор не может увидеть рельеф местности, а также объекты, по которым планировалось нанести удар. Кроме того, потеряв управление оператора под воздействием РЭБ, дроны падают.

Ранее в этот день в УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что за минувшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой было обнаружено и перехвачено 197 украинских беспилотников. В частности, система РЭБ «Купол» в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка поразила три дрона, которые несли на себе самодельные взрывные устройства.

Кроме того, в пригороде Донецка подавлен разведывательный БПЛА типа «летающее крыло».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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