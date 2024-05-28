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ТАСС

AFP: Франция прорабатывает вопрос об отправке инструкторов на Украину

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Источник изображения: Andreea Campeanu/ Getty Images

При этом агентство указало, что главы оборонных ведомств двух стран Себастьен Лекорню и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора "не касались отправки французских инструкторов на Украину, о которой ранее заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский"

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Вопрос об отправке французских инструкторов на Украину находится в стадии изучения. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на французское военное ведомство.

По данным агентства, "министерство вооруженных сил изучает вопрос об отправке инструкторов". AFP указывает одновременно, что главы оборонных ведомств двух стран Себастьен Лекорню и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора в понедельник "не касались отправки французских инструкторов на Украину, о которой ранее заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский".

Вопрос об обучении украинских военнослужащих на территории Украины, указали в министерстве, "обсуждается со времени конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже 26 февраля 2024 года". "Как и все проекты, затронутые тогда, этот вопрос продолжает обсуждаться с украинцами, чтобы понять их конкретные потребности", - приводит AFP заявление представителя французского военного ведомства.

Ранее Сырский подписал документы, которые позволят французским инструкторам посетить учебные центры в стране. При этом он приветствовал "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".

Западные СМИ сообщали, что Франция продвигает инициативу подготовки украинских военных зарубежными инструкторами на территории Украины для экономии времени и ресурсов. Государства Восточной Европы и Балтии поддерживают Париж, тогда как несколько других стран еще не определились. Газета The New York Times со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна писала, что США также не исключают такой возможности. Местом работы миссии назывался Львов. 

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