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С проведением церемонии крещения USS Pierre (LCS 38) ВМС США готовятся в ближайшее время принять на вооружение последний в его лице литоральный боевой корабль класса Independence.

Примечательно, что параллельно осуществляется списание его «собратьев»: только в прошлом году был отправлен «на покой» USS Sioux City (LCS-11) после всего пяти лет службы и USS Milwaukee (LCS-5), проходивший под флагом США лишь восемь лет.

Этот проект, наряду с Freedom, столкнулся с конструктивными и механическими проблемами всех видов, что привело к решению командования флота об их преждевременном выводе из своего состава

- говорится в издании Zona Militar.

Как отмечается, программа литоральных кораблей оказалась насыщенной затруднениями и противоречиями, поскольку конструкция классов Freedom и Independence так и не удовлетворила ВМС США из-за свойственных ей технических проблем, которые преследовали оба варианта.

При этом отсутствовали адекватные боевые возможности [из-за сбоев в создании модульных систем вооружений, что, впрочем, свойственно и российскому проекту 22160; да и сама идея модульности предусматривает наличие нескольких штатов на один корабль, что сложно назвать рациональным распределением личного состава].

На фоне появления новых угроз в различных районах мира, таких как Арктика и Индо-Тихоокеанский регион, такие вымпелы оказались не востребованы и в стратегическом ключе.

ВМС США уже выразили заинтересованность в продаже списанных [литоральных] кораблей третьим странам в рамках программы. Однако ожидается, что интерес к этому продукту будет минимальным, учитывая характерные для кораблей высокие эксплуатационные расходы, различные ограничения, накладываемые их конструкцией, и широкий спектр проблем механического плана

- указывается в издании.