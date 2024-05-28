Войти
Военное обозрение

«Интерес к проблемному продукту минимальный»: ВМС США распродают литоральные корабли

544
0
0

Источник изображения: topwar.ru

С проведением церемонии крещения USS Pierre (LCS 38) ВМС США готовятся в ближайшее время принять на вооружение последний в его лице литоральный боевой корабль класса Independence.

Примечательно, что параллельно осуществляется списание его «собратьев»: только в прошлом году был отправлен «на покой» USS Sioux City (LCS-11) после всего пяти лет службы и USS Milwaukee (LCS-5), проходивший под флагом США лишь восемь лет.

Этот проект, наряду с Freedom, столкнулся с конструктивными и механическими проблемами всех видов, что привело к решению командования флота об их преждевременном выводе из своего состава

- говорится в издании Zona Militar.

Как отмечается, программа литоральных кораблей оказалась насыщенной затруднениями и противоречиями, поскольку конструкция классов Freedom и Independence так и не удовлетворила ВМС США из-за свойственных ей технических проблем, которые преследовали оба варианта.

При этом отсутствовали адекватные боевые возможности [из-за сбоев в создании модульных систем вооружений, что, впрочем, свойственно и российскому проекту 22160; да и сама идея модульности предусматривает наличие нескольких штатов на один корабль, что сложно назвать рациональным распределением личного состава].

На фоне появления новых угроз в различных районах мира, таких как Арктика и Индо-Тихоокеанский регион, такие вымпелы оказались не востребованы и в стратегическом ключе.

ВМС США уже выразили заинтересованность в продаже списанных [литоральных] кораблей третьим странам в рамках программы. Однако ожидается, что интерес к этому продукту будет минимальным, учитывая характерные для кораблей высокие эксплуатационные расходы, различные ограничения, накладываемые их конструкцией, и широкий спектр проблем механического плана

- указывается в издании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
22160
LCS-1
LCS-2
Арктика
Похожие новости
27.07.2020
Стратегический фарватер
07.07.2020
"Недопустимо": стелс-ракеты не дошли до ВМС США
09.03.2020
Ради экономии списываются новые американские боевые корабли
24.06.2010
Корабль LCS 3 Fort Worth наполовину построен
15.10.2009
Корабль прибрежной зоны Freedom ВМС США заступит на первое боевое дежурство в 2010 году
11.11.2008
На вооружение ВМФ России могут поступить боевые корабли-тримараны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 16:45
  • 10
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 23:54
  • 1618
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams