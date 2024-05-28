Если Запад одобрил поставку Киеву танков и истребителей, то и создание бесполётной зоны над Западной Украиной не выглядит невероятным

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Представители властей ряда стран Европы всё настойчивее обсуждают тему создания бесполётной зоны на западными регионами Украины. И несмотря на то, что в США и Германии от идеи сбивать российские ракеты и дроны над «незалежной» пока отмахиваются, сама идея озвучена не просто так.

Напомним, что началось всё далеко не с Украины. Когда Иран предпринял атаку на Израиль, то сбивали иранские ракеты и дроны не только ПВО ЦАХАЛ, но и ПВО-ПРО целого ряда стран, включая США и Британию. Тогда же включился Владимир «Украина никогда ни у кого ничего не попросит» Зеленский. Он призвал Запад действовать так же, как тот действовал при оказании помощи Израилю.

Пока уговорить Запад ему не удаётся. Однако нельзя забывать, что в своё время примерно такая же дискуссия шла относительно а) «Байрактаров», б) «Джавелинов», в) танков «Леопард», «Челленджер» и «Абрамс», г) ракет Storm Shadow и ATACMS, д) истребителей F-16 и т.п. Начинали с касок и сухпайков и вот дошли до введения бесполётной зоны над территорией Украины. И если не ввели эту зону, то именно пока. Потому что всё остальное к настоящему моменту уже либо воплотили в реальность, либо как минимум одобрили.

В такой ситуации, как отмечают эксперты на самом Западе, попытки сбивать российские ракеты натовскими ЗРК действительно могут быть предприняты – сначала над приграничными районами Украины. Такая «проба пера» действительно не может быть невероятной, так как НАТО продолжает повышать градус эскалации и искать «болевой порог» России. Соответственно, исключать введение как минимум частичной бесполётной зоны, например, над западом Львовщины, через которую на Украину идут более половины объёмов поставок военных грузов, было бы слишком самонадеянно.