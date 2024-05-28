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ТАСС

Bloomberg: ЕС растет раздражение из-за отказа Венгрии выделить Украине более $7,1 млрд

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Флаг Венгрии
Флаг Венгрии.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Агентство отмечает, что Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок оружия за рубежом, хотя в мартовском соглашении было указано, что через фонд можно приобретать не принадлежащее ЕС оружие

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Среди некоторых стран-членов Европейского союза все больше растет раздражение из-за отказа Венгрии предоставить Украине более $7,1 млрд (€6,5 млрд) в качестве срочной военной помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, неуступчивость Будапешта "вызывает дискуссии среди дипломатов о том, как можно оградить фонд ЕС от вето Венгрии, когда он вскоре получит очередной приток наличных средств от прибыли замороженных российских активов". Пока Венгрия продолжает блокировать выделение средств на оружие для Украины, блок не может использовать эти деньги для помощи Киеву, несмотря на достигнутое в марте политическое соглашение между всеми 27 странами о расширении фонда за счет миллиардов дополнительных средств.

Между тем Bloomberg отмечает, что Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок оружия за рубежом, хотя в мартовском соглашении было указано, что через фонд можно приобретать не принадлежащее ЕС оружие. И лишь только Венгрия одна полностью блокирует фонд.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. Он напомнил, что Венгрия по-прежнему возражает против использования средств из Европейского фонда мира для оказания помощи Украине, поскольку власти этой страны не устранили угрозу включения венгерских компаний в свой список "международных спонсоров войны". В свое время крупнейший венгерский банк OTP, продолжающий работать на российском рынке, оказался в украинском черном списке, затем был исключен оттуда, но у Венгрии остались опасения, что подобные инциденты будут повторяться. Киев до конца не выполнил требования Будапешта. 

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Страны
Венгрия
Греция
Кипр
Украина
Проекты
Евросоюз
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