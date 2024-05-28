Подлодки "Великие Луки" и "Можайск" выполнили глубоководные погружения на Балтике

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 23.08.2023.

В ходе учений подлодки проверили работу всех систем и механизмов, отработали алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность

КАЛИНИНГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Экипажи новых многоцелевых дизель-электрических подводных лодок "Великие Луки" и "Можайск" в морских полигонах Балтийского флота провели учения, в ходе которых отработали погружения на различные глубины, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Экипажи подводных лодок "Великие Луки" и "Можайск" в рамках отработки плановой задачи в районе боевой подготовки флота на Балтике выполнили глубоководное погружение", - говорится в сообщении. Уточняется, что погружение осуществлялось на различных глубинах.

"В ходе глубоководного погружения подводники проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность", - отмечает пресс-служба.

Задача, решаемая в этом морском выходе экипажами субмарин, является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению с выполнением боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке, подчеркнули военные.

Помимо этого, экипажи "Великих Лук" и "Можайска" провели корабельные боевые учения по борьбе за живучесть, отработке боевых расчетов с условным применением торпедного и минного оружия.

Выполнение задач в море подводниками обеспечивали экипаж подводной лодки "Дмитров", а также личный состав боевых кораблей, спасательных судов и морская авиация Балтийского флота.

О подлодках

"Великие Луки" относятся к подводным лодкам проекта 677 "Лада" из серии российских многоцелевых дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения и на сегодняшний день признанных самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину свыше 300 метров. Подлодки проекта 677 "Лада" вооружены, в частности, ракетными комплексами "Калибр".

"Можайск" - многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", одиннадцатая в серии. Проект разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Субмарина предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.