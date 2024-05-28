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ТАСС

Медведев осмотрел боевые БПЛА и ружья-антидроны на полигоне под Петербургом

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ также побеседовал с военнослужащими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил военный полигон Песочненский в Ленинградской области. Он побеседовал с военнослужащими, а также ознакомился с современными вооружениями - боевыми беспилотниками и средствами борьбы с ними.

Зампреду СБ РФ продемонстрировали способные переносить боеприпасы FPV-дроны, а также детекторы дронов "Булат" и противодронные ружья. Медведев - первый заместитель главы военно-промышленной комиссии, он уделяет особенное внимание производству вооружений, в том числе и беспилотных.

Приехавший вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым Дмитрий Медведев также пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

Детектор дронов "Булат" работает в пассивном режиме - ничего не излучая в эфир. Используя всенаправленную антенну, он сканирует радиоэфир на 360 градусов вокруг, обнаруживая и идентифицируя основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны. Разработчик - петербургская компания 3mx, в апреле они объявили, что разработали четвертую версию детектора, в который внедрили искусственный интеллект. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
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