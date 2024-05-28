"Давайте ударим по России!" Вот чего не хотят понимать западные "ястребы"

Попытки киевского диктатора Зеленского втянуть НАТО и ее союзников в прямой конфликт с Россией нашли на Западе поддержку. Пока трезвых голов даже среди евроатлантических "ястребов" все-таки больше.. Но идея "одернуть" Москву с помощью западного оружия набирает популярность. Несмотря на то, что в итоге это может привести совсем к другим результатам, чем мнится натовским стратегам.

"За последние два года мы стали свидетелями ужасного конфликта, который завершится, если наша страна [США] и другие прекратят поставлять оружие и вместо этого будут способствовать миру, — подчеркнула, выступая на заседании Совета Безопасности ООН ответственный редактор Black Agenda Report Маргарет Кимберли. — Для этого были возможности в марте и апреле 2022 года, когда правительство Турции устроило мирные переговоры между Украиной и Россией. Но эта возможность была утрачена, когда моя и другие страны сорвали их, посулив правительству Украины бесконечные запасы оружия, с помощью которых якобы удастся добиться военной победы".

Такие призывы на Западе звучат все чаще. Но, увы, лишь со стороны гражданского общества. На словах западные политики готовы во всем следовать его запросам и предложениям, а на деле вовсе не собираются. В противном случае конфликт на Украине давно закончился бы — а он все длится и длится.

Коллективный Запад рассматривает прокси-войну с Россией не как способ защитить нацистский режим на Украине, но как возможность держать Москву прикованной к украинским границам. Потому риторика западных "ястребов" сегодня кардинально изменилась. Теперь они пугают не поражением Киева (в реальности которого нет уже никаких сомнений), а придуманными ими же "планами русских по оккупации Европы".

Комментировать такие идиотские заявления Кремль, кажется, уже устал. Да и европейские обыватели в них уже не слишком верят. Но методички, по которым работают западные журналисты, меняются гораздо медленнее.

"Контролировать столь обширные территории [нынешней Украины] России было бы трудно, но и преимущества того стоили бы. Россия получила бы под свой контроль обширную украинскую оборонную промышленность и сельское хозяйство, — фантазирует чешская Lidovky. — Тем самым Москва смогла бы серьезно укрепить потенциал вооруженных сил. По-видимому, начался бы призыв украинцев в российскую армию. Россия стояла бы на границах НАТО (Польша, Словакия, Венгрия и Румыния) и была бы готова повторить свой поход на Берлин. Да, в современной России звучат такие призывы, хотя пока и не из Кремля".

"Призывы" — это, видимо, автомобильные наклейки "Можем повторить", все реже встречающиеся на машинах в России. Но зачем упоминать о таких мелочах, когда поставлена задача доказать, что все сценарии украинского поражения "обернутся катастрофой для Европы. Тотальную оккупацию страны континент, пожалуй, не вынес бы".

Такой манипулятивный подход выдает стремление западных политиков получить от избирателей согласие на расширение прокси-войны с Россией. Но возможности украинской хунты почти исчерпаны, на горизонте все яснее маячит поражение Киева. Поэтому идеи разрешить ВСУ применять поставленное Западом оружие для ударов по территории России уже никого ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не пугают. Напротив, этот нарратив продвигается все активнее!

При этом НАТО изо всех сил вертится на сковородке общественного мнения, стараясь избежать обвинений во втягивании в конфликт. Лучше всех это продемонстрировал натовский генсек Йенс Столтенберг на парламентской ассамблее альянса. НАТО, дескать, "не должна иметь силы на земле или в воздушном пространстве Украины", при этом "переданное Украине вооружение является украинским и перестает быть нашим, а Украина имеет право на самооборону". Значит, может использовать его для ударов по военным целям в России, которые используется для атак на украинской территории.

Странно, что герр Столтенберг не запутался в дурацкой смысловой конструкции. Мог бы сказать проще: "Мы разрешим Украине бить по любым целям в России, потому что боимся делать это сами!".

Позволить себе сегодня подобную откровенность не может никто из западных политиков. Но все изменится, как только российская армия продвинется дальше на запад и поражение Киева станет вопросом не месяцев или недель, а дней. Тогда, вероятно, в Брюсселе примут решение, что поставленное Украине западное оружие оказалось под угрозой захвата русскими. А раз украинцы сами защитить его не могут, это придется делать войскам НАТО.

Другое дело, что в Североатлантическом альянсе с каждым днем все яснее осознают опасность подобных словесных упражнений. Поскольку понимают: русские раздражены постоянными угрозами и готовы реагировать на них превентивно. И жестко. А на что сегодня способны российские военные, за последний год ясно понял весь мир.

"Разрешение на применение Украиной западного оружия по целям внутри России не дает гарантию существенного изменения общего стратегического баланса, — констатирует гонконгская Asia Times. — Такие удары нарушат работу путей снабжения, системы управления и центров тылового обеспечения, и тем самым снизят эффективность российских военных действий на Украине. Но соотношение сил они радикально не изменят".

Этот вывод — не новость для политиков и военных в Европе и США. Потому они и колеблются: на одной чаше весов сегодня лежит возможность приковать Россию к Украине, а на другую падает риск стремительного разрастания конфликта. В котором они почти наверняка проиграют готовым консолидироваться против них странам глобального Юга.

И вот уже германский канцлер Олаф Шольц внезапно заявляет немцам: мол, Украина может не стать членом НАТО до середины XXI столетия. "Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", — печально признал герр Шольц.

Симптоматично. Особенно с учетом того, что именно германский канцлер упорно сопротивляется попыткам заставить его дать согласие на поставку на Украину дальнобойных ракет Taurus. Почему — понятно. Из всех производителей такого рода систем Германия расположена ближе всего к границам России. И лучше всего понимает: как только ее оружие начнет бить по целям в российской глубинке, русские ответят быстро и жестко. И если до Франции еще нужно дотянуться, то немецкие земли — вот они!

Столь же ясно понимает это такой опытный политик, как венгерский премьер Виктор Орбан. "Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Такое непокорство очень не нравится брюссельским и вашингтонским политикам. Но вместо того, чтобы утихомирить своих "ястребов", они ищут возможности наказать "пацифистов". Скажем, польский министр иностранных дел Радислав Сикорский заявил: "Мы должны отказаться от принципа единогласия в вопросе санкций. Некоторые из них были отложены из-за того, что кто-то из государств-членов выступил против. Кроме того, нарушение санкций членами блока должно считаться преступлением и расследоваться европейской прокуратурой".

Есть все шансы за то, что таким же образом поляки или чехи, давно превратившиеся в застрельщиков антироссийской политики Запада, предложат поступать и с теми, кто выступает против прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт. Наверное, они надеются, что в случае чего отсидятся за спиной у немцев, французов или британцев. Хотя печальная

Антон Трофимов