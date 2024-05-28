Войти
ТАСС

В Афинах опровергли намерения подписать с Украиной соглашение об обороне

483
0
0
Флаги Украины и Греции
Флаги Украины и Греции.
Источник изображения: profile.ru

АФИНЫ, 27 мая. /ТАСС/. Греция не имеет планов подписать с Украиной соглашение об обороне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Его спросили про появившееся на официальном сайте президента Украины сообщение о том, что скоро будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Грецией и Украиной. Журналисты уточнили, относится ли это к оборонной помощи, которую Греция уже предоставляет, или к ее дальнейшему расширению, было ли согласие премьер-министра Греции на это.

"Нет, не имеется ничего, кроме того, что было заявлено. Мы неоднократно отвечали и на отдельные вопросы. Все, что было сказано, остается в силе, и нет ничего, по поводу чего достигнуто соглашение и публично не объявлено", - сказал Маринакис.

23 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Греция продолжит оказывать содействие Украине, и принял от него официальное приглашение на конференцию, запланированную на 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Газета Efimerida ton Sintakton ранее сообщила, что Греция тайно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину. По ее утверждению, Греция направляет военную помощь Киеву в виде боеприпасов или оружия из Салоник через Румынию. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас опроверг эту публикацию, назвав ее конспирологическим сценарием, далеким от реальности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Румыния
Украина
Похожие новости
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
21.05.2008
НАТО в поисках новых идей и боевого духа
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
28.12.2007
Обзор рынка современных и перспективных легких военно-транспортных самолетов
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
18.10.2006
Россия готова предложить странам ОЧЭС ресурсы 15 новых спутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 16:45
  • 10
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 23:54
  • 1618
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams