В Афинах опровергли намерения подписать с Украиной соглашение об обороне

АФИНЫ, 27 мая. /ТАСС/. Греция не имеет планов подписать с Украиной соглашение об обороне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Его спросили про появившееся на официальном сайте президента Украины сообщение о том, что скоро будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Грецией и Украиной. Журналисты уточнили, относится ли это к оборонной помощи, которую Греция уже предоставляет, или к ее дальнейшему расширению, было ли согласие премьер-министра Греции на это.

"Нет, не имеется ничего, кроме того, что было заявлено. Мы неоднократно отвечали и на отдельные вопросы. Все, что было сказано, остается в силе, и нет ничего, по поводу чего достигнуто соглашение и публично не объявлено", - сказал Маринакис.

23 мая премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Греция продолжит оказывать содействие Украине, и принял от него официальное приглашение на конференцию, запланированную на 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Газета Efimerida ton Sintakton ранее сообщила, что Греция тайно отправляет 250 контейнеров с оружием и боеприпасами на Украину. По ее утверждению, Греция направляет военную помощь Киеву в виде боеприпасов или оружия из Салоник через Румынию. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас опроверг эту публикацию, назвав ее конспирологическим сценарием, далеким от реальности.