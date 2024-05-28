Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте.

В центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями

ТАШКЕНТ, 27 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, а также взаимодействию по линии правоохранительных органов, силовых структур. Такое положение содержится в подписанном по итогам государственного визита российского лидера в Узбекистан заявлении.

"Главы государств продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, взаимодействию по линии правоохранительных органов двух стран, силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям", - говорится в тексте.

Стороны также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия между компетентными органами в противодействии современным вызовам и угрозам, а также защиты сферы госуправления и правопорядка от внешнего вмешательства. "В центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями", - сообщается в заявлении.