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ТАСС

Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере

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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

В центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями

ТАШКЕНТ, 27 мая. /ТАСС/. Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, а также взаимодействию по линии правоохранительных органов, силовых структур. Такое положение содержится в подписанном по итогам государственного визита российского лидера в Узбекистан заявлении.

"Главы государств продолжат уделять внимание сотрудничеству в оборонной сфере, взаимодействию по линии правоохранительных органов двух стран, силовых структур, ведомств по чрезвычайным ситуациям", - говорится в тексте.

Стороны также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия между компетентными органами в противодействии современным вызовам и угрозам, а также защиты сферы госуправления и правопорядка от внешнего вмешательства. "В центре внимания будет оставаться борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, трансграничной организованной преступностью, торговлей людьми и экономическими преступлениями", - сообщается в заявлении. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
28.05.2024 03:13
Буквально вчера решили по малой АЭС заместо большой как ранее подписаны договоры были, хрен с ними, сделаем сперва малую, но надо поставлять в Афган по ЛЭП-500 и занять путейцами пуштунами всю ж.д. до Пакистании и Индии с Бангладешами, узбеков путейцами в Казахии, сами казахи только начальником могут, руками западло еще с советских времен.
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