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Тайвань возобновил программу разработки многоцелевого фрегата

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ВМС Тайваня возобновили ранее приостановленную программу по разработке нового фрегата с управляемым ракетным вооружением, который предполагается оснастить современной радиолокационной системой американского производства. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на собственные источники.

"Первоначальные планы предусматривали использование пассивной радиолокационной системы, но позже она была заменена на активную систему в соответствии с международными тенденциями судостроения", – рассказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Дизайн для нового фрегата с управляемым ракетным оружием, Тайвань

Taipei Times


Изменения предполагали увеличение водоизмещения корабля – с 4500 до 6000 тонн. В качестве РЛС рассматривалась система AN/SPY-7 от американского концерна Lockheed Martin.

"Из-за изменений в тоннаже и конструкции РЛС проект был остановлен, а бюджет направили на проектирование двух разных легких фрегатов", – добавили источники Taipei Times.

Теперь же, в свете очередного обострения отношений с Китаем, военные Тайваня заявили о необходимости новых тяжелых фрегатов. По словам собеседников издания, фрегат с управляемыми ракетами и два более легких корабля имеют разное применение и будут дополнять друг друга.

"Легкие фрегаты будут использоваться для противовоздушной и противолодочной обороны и должны быть поставлены в третьем квартале 2026 года", – сказал источник.

По его словам, фрегат с управляемыми ракетами будет использовать разработанные внутри страны системы вертикального пуска для зенитных ракет Hai Kung III.

Проектирование фрегата планируют завершить к концу 2024 года.

AN/SPY-7 – это усовершенствованная модульная и масштабируемая радиолокационная система. РЛС работает в S-диапазоне (от 2 до 4 ГГц). В конструкции радара задействованы твердотельные передающие модули из нитрида галлия, за счет чего достигается компактность и легкость комплекса. Нитриды галлия – передовые материалы для микроэлектроники, которые приходят на смену кремнию: они выдерживают более высокие температуры и обеспечивают более высокие мощности тока.

Согласно заявлениям разработчиков, этот комплекс более эффективен в обнаружении и отслеживании нескольких сложных угроз одновременно, включая баллистические ракеты.

AN/SPY-7 полностью интегрирован с американской боевой системой "Иджис".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
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