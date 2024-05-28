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Известия.ru

В Белоруссии начались совместные с РФ учения ВВС и войск ПВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Белоруссии начались совместные с Россией учения военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 27 мая сообщило минобороны республики.

«В период с 27 по 31 мая <...> проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ», — сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что учения проводятся в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО и в интересах повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава. При этом к участию в мероприятиях привлекаются авиационные воинские части и подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Белоруссии, а также экипажи разведывательной, истребительной, армейской авиации РФ.

«В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач», — добавляется в сообщении.

Ранее, 21 мая, в Южном военном округе (ЮВО) начался первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В рамках этапа личный состав отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».


9 мая президент России Владимир Путин рассказал, что министерства обороны и генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. Тогда же Путин объяснил, что такие учения — обычная практика и в этот раз они пройдут в три этапа. Первый из них Минск и Москва провели порознь, а во втором и третьем будут участвовать вместе.

До этого, 7 мая, минобороны Белоруссии сообщило о начале внезапной проверки средств — носителей нестратегического ядерного оружия. Помимо этого, Совет безопасности страны отметил, что в Белоруссии проверят боеготовность вооруженных сил государства с использованием средств, способных применить тактические ядерные снаряды.

Минобороны РФ, в свою очередь, 6 мая рассказало, что Южный военный округ проведет учения с ракетными соединениями и привлечет к этому Военно-морской флот и авиацию. На тренировке отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Это нужно, чтобы поддержать готовность личного состава войск и техники в ответ на провокации западных государств.

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