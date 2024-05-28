Испания выделит Украине 1 млрд евро на укрепление обороны

21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

Мадрид. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, согласно которому Испания предоставит Украине военную помощь на сумму 1 млрд евро, сообщает RTVE.

"Эта сумма позволит Украине укрепить оборонные ресурсы, в частности, противовоздушную оборону", - сказал Санчес на совместной пресс-конференции с Зеленским.

В соглашении отмечается, что страны "будут углублять сотрудничество и оказывать содействие экономической стабильности, восстановлению, устойчивости и реформам на Украине, а также способствовать интеграции Украины в евроатлантическое сообщество, в частности, в ЕС и НАТО".

"Соглашение основано на всеобъемлющем видении безопасности и, следовательно, распространяется на различные сферы, включая военную, финансовую поддержку и сотрудничество в области военной промышленности", - подчеркнул премьер Испании.

Кроме того, Санчес подтвердил, что Испания активно работает над подготовкой танков Leopard и боеприпасов к отправке на Украину. Ранее Мадрид сообщал о возможности передачи Киеву танков Leopard, однако большинству из них прежде необходим ремонт.

В начале мая Минобороны Испании сообщило, что ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, обещанные Испанией Киеву, прибыли на Украину.