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ТАСС

РФ обсуждает с Узбекистаном перевооружение системы ПВО республики

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : ФСВТС

Это затронет ВВС и ПВО, сухопутную технику, отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Взаимодействие России и Узбекистана в рамках военно-технического сотрудничества затронет системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил в эфире Первого канала.

"На повестке дня стоит заключение соглашения о программе перевооружения. <...> В любом случае это затронет ВВС и ПВО, сухопутную технику. Достаточно широкая номенклатура - будем обсуждать, дальше разрабатывать, помогать нашим коллегам", - сказал он.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, подразумевающий создание к марту 2024 года государственной комиссии по оснащению Вооруженных сил республики.

РФ и Узбекистан подписывали ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года. 

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Шугаев Дмитрий
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