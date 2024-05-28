РФ обсуждает с Узбекистаном перевооружение системы ПВО республики

Это затронет ВВС и ПВО, сухопутную технику, отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Взаимодействие России и Узбекистана в рамках военно-технического сотрудничества затронет системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил в эфире Первого канала.

"На повестке дня стоит заключение соглашения о программе перевооружения. <...> В любом случае это затронет ВВС и ПВО, сухопутную технику. Достаточно широкая номенклатура - будем обсуждать, дальше разрабатывать, помогать нашим коллегам", - сказал он.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, подразумевающий создание к марту 2024 года государственной комиссии по оснащению Вооруженных сил республики.

РФ и Узбекистан подписывали ряд контрактов в сфере военно-технического сотрудничества в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества от 29 ноября 2016 года.