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ТАСС

В Южной Корее состоялось официальное открытие космического агентства

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

СЕУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Корейское аэрокосмическое управление (KASA) официально начало свою работу. Его целью будет развитие и координация политики Южной Кореи в сфере освоения космоса, сообщил глава KASA Юн Ён Бин.

"Создание KASA станет вехой для Южной Кореи в становлении страны как центра космической экономики путем формирования экосистемы космической индустрии, ведомой частным капиталом", - привело слова Юн Ён Бина агентство Yonhap.

Штаб-квартира агентства разместилась в городе Сачхон на юге страны. В его штат войдут почти 300 человек. Основными задачами ведомства станут выработка национальной стратегии в сфере космоса, проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ, подготовка кадров, развитие космической промышленности и налаживание международного сотрудничества. Также оно будет курировать проекты по отправке миссий на Луну к 2032 году и на Марс к 2045 году.

Создание космического агентства было одобрено Национальным собранием (парламент) Республики Корея 9 января. Тогда министерство науки и информационно-коммуникационных технологий республики заявляло, что Южная Корея планирует к 2045 году стать пятой по величине космической державой в мире и занимать 10% мирового рынка коммерческих услуг, связанных с исследованием и освоением космического пространства. 

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Страны
Южная Корея
Проекты
Луна
Марс
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