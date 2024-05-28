В Финляндии предложили создать ситуационный космический центр

Центр будет готовить информацию об обстановке в космическом пространстве в сотрудничестве со странами - партнерами и в тесном взаимодействии с международными организациями

ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта и связи Финляндии представило законопроект о создании в стране ситуационного космического центра. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.

В случае одобрения этого предложения парламентом и выделения необходимого финансирования правительством, создание центра начнется в 2025 году, уточняется в сообщении.

Центр будет готовить информацию об обстановке в космическом пространстве в сотрудничестве со странами - партнерами Финляндии и в тесном взаимодействии с международными организациями, говорится в сообщении.

Согласно предложению, гражданская часть центра будет создана в Национальном метеорологическом институте, а военная - в Силах обороны. В настоящее время в Финляндии нет подобной организации.