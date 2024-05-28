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Военное обозрение

СМИ Чехии: учитывая опыт ВСУ, чешское командование намерено массово оснастить армию FPV-дронами

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Источник изображения: topwar.ru

Учитывая опыт ВСУ, чешское командование намерено оснастить свою армию FPV-дронами. Предполагается снабдить такими аппаратами не только спецназовцев, но и обычную пехоту.

Об этом сообщает чешский портал iDNES.cz.

Военное руководство, отмечает СМИ Чехии, планирует обеспечить своих солдат малоразмерными беспилотниками. Чешское командование не могло не заметить, что вооруженный конфликт на Украине существенно изменил концепцию применения беспилотных летательных аппаратов в условиях боевых действий. Особенно это касается небольших дронов, которые стали непосредственными участниками военных действий на всех фронтах в зоне проведения российской спецоперации.

Поэтому в чешской армии планируется первым делом организовать обучение личного состава на экспериментальных курсах по обращению с БПЛА. Следующим этапом должно стать внедрение данного вида вооружений во все полевые подразделения. Это касается обычных пехотинцев, а не только десантников, спецназовцев или разведчиков.

Сами чешские военнослужащие одобрительно воспринимают данную программу, так как она соответствует их пожеланиям. Недавно принятая концепция развития чешской армии до 2035 года не фокусировалась на массовом использовании беспилотников, но теперь стратегия командования изменилась.

Поэтому на прошлой неделе Минобороны Чехии приняло решение отказаться от закупки трех средних тактических БПЛА в пользу приобретения малоразмерных аппаратов. Вместо них военное руководство намерено закупить 200 меньших по размеру беспилотников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Проекты
БПЛА
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