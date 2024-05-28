Войти
ТАСС

Песков заявил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине

504
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова генсека организации Йенса Столтенберга о праве Украины наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам на территории России

ТАШКЕНТ, 27 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что НАТО прямо вовлечена в конфликт на Украине. Такое мнение он высказал в интервью РЕН-ТВ.

"НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена", - сказал Песков, комментируя слова генсека организации Йенса Столтенберга, который в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по НАТО вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.12.2006
"Зубры" потеснили НАТО. Сергей Иванов отправил в Грецию российские корабли
20.11.2006
В Киеве рассчитывают подписать план сотрудничества оборонных ведомств Украины и России на 2007 г. в ходе визита Сергея Иванова
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
09.11.2006
Прогнозный объем экспорта вооружений Украины в 2006 году оценивается в $700 млн.
18.10.2006
Большая противоракетная игра
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.05 16:45
  • 10
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере
  • 27.05 23:54
  • 1618
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 18:35
  • 3
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams