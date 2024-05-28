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Flotprom

В Италии спустили на воду десятый фрегат класса FREMM

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На верфи компании Fincantieri в Рива-Тригосо (Генуя) спустили на воду фрегат "Эмилио Бьянки" класса FREMM. Как отмечает Naval News, это десятый и последний корабль данного типа, предназначенный для ВМС Италии.

Крестной матерью корабля стала Мария Элизабетта Бьянки – дочь обладателя Золотой медали за военную доблесть, именем которого назван фрегат.

Спуск на воду фрегата "Эмилио Бьянки", Италия

Italian Navy


Церемония прошла в присутствии начальника штаба ВМС Италии адмирала Энрико Кредендино, которого приветствовал президент Fincantieri Клаудио Грациано.

После спуска на воду продолжится дооснащение корабля. Передача корабля итальянскому флоту ожидается летом 2025 года.

Напомним, что FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Фрегаты предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы со всеми видами угроз – воздушными, надводными, подводными, наземными, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

ВМС Италии в рамках программы разместили заказ на поставку десяти кораблей (шесть единиц – в многоцелевой версии, четыре – в противолодочной).

Первые восемь фрегатов класса FREMM поставлялись по одному кораблю ежегодно с 2012-го по 2019-й. В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу ВМС Египта двух последних построенных для ВМС Италии, но еще не принятых на вооружение фрегатов типа FREMM. Корабли переименовали в "Аль-Галала" и "Бернайс", и они заступили на службу под новым флагом в декабре 2020-го и апреле 2021 года соответственно.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух дополнительных фрегатов. Резка стали для девятого корабля серии "Спартако Шергат" началась в феврале 2021 года, на воду его спустили в ноябре 2023 года и сейчас готовят к началу ходовых испытаний.

Последний корабль серии "Эмилио Бьянки" заложили в октябре 2021 года.

Длина последней пары фрегатов составляет 144 метра, ширина – 19,7 метра, полное водоизмещение – около 6700 тонн, скорость – более 27 узлов. В конструкцию корпуса и надстройки внесены небольшие изменения, также они получат ряд более современных систем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Италия
Франция
Компании
Fincantieri
OCCAR
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM
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