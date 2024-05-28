Bild: страны НАТО обсуждают отправку инструкторов на Украину для обучения ВСУ

На реализацию всех планов НАТО по Украине требуется "зеленый свет" от США

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. В странах НАТО идет обсуждение возможной отправки инструкторов альянса на Украину для обучения ее военнослужащих на территории республики. Об этом сообщила газета Bild.

По информации источника, государства - члены НАТО еще не достигли компромисса в вопросе прямого задействования сил альянса для помощи Киеву, однако на данный момент союзники обсуждают возможность обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) инструкторами НАТО прямо на украинской территории. Так, по мнению военного эксперта Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, более "разумно и экономически выгодно" направить на запад Украины нескольких инструкторов, чем отправлять в Европу на обучение сотни тысяч украинцев.

Как пишет Bild, в НАТО также идут дискуссии о перемещении цепочек поставок вооружений Киеву на территорию Украины и о защите воздушного пространства на западе страны средствами ПВО союзников. Тем не менее на реализацию всех планов НАТО по Украине требуется "зеленый свет" от руководства США, которое пока не готово пойти на расширение участия альянса в помощи киевскому режиму, отмечает газета. Такой же позиции придерживается и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

22 мая председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что не ожидает отправки американских военных инструкторов на Украину до прекращения там боевых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в апреле, что альянс не намерен отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта. По его словам, НАТО предоставляет поддержку Киеву лишь для самообороны.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко ранее заявлял, что базы Североатлантического альянса в случае появления на территории Украины станут законной целью России.