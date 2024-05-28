Глава МИД Бельгии подтвердила разногласия в ЕС по военной помощи Украине

По словам Аджи Лябиб, ЕС должен продолжать поддерживать оборону украинцев

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб фактически подтвердила новые разногласия в ЕС по военной помощи Украине, о которых ранее сообщили европейские СМИ.

"В свете ухудшающейся ситуации на Украине и давления со стороны России ЕС должен продолжать поддерживать оборону украинцев. Мы не можем допустить блокирования военной помощи Украине. Соглашения должны выполняться. Я призываю к ответственности каждую страну ЕС", - написала Лябиб в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее газета Financial Times, со ссылкой на собственные источники сообщила, что Венгрия препятствует реализации планов Еврокомиссии (ЕК), которая намерена закупать вооружения для Киева за счет изымаемых доходов от реинвестирования замороженных российских активов.

Издание отмечает, что возражения Будапешта не касаются инициативы как таковой, поскольку она уже получила одобрение всех членов ЕС, а только возможности того, что отчисления на закупки оружия для Украины будут делаться автоматически. Представители Венгрии считают необходимым, чтобы каждый раз все члены ЕС давали на это свое согласие. Европейские дипломаты выражают надежду на то, что разногласия по этому поводу удастся преодолеть.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая в воскресенье на вопросы YouTube-канала Patriot назвал безумными и безответственными заявления западных политиков, направленные на эскалацию конфликта на Украине и ведущие к прямому столкновению с Россией. Он заявил также, что подобные действия создают угрозу новой мировой войны с использованием ядерного оружия.