Южнокорейская Hanwha Ocean рассчитывает на победу в тендере ВМС Польши на поставку НАПЛ

ЦАМТО, 27 мая. Южнокорейская компания Hanwha Ocean организовала "День промышленности" в Гданьске, собрав ключевых заинтересованных партнеров с польской стороны для обсуждения сотрудничества по программе "Орка", предусматривающей закупку НАПЛ для ВМС Польши.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на информацию, опубликованную Hanwha Ocean 24 мая, южнокорейская судостроительная компания предпринимает активные усилия в борьбе за контракт на поставку подводных лодок ВМС Польши, в том числе, за счет расширения сотрудничества на местном уровне.

Мероприятие, проведенное 21 мая в Гданьске, было направлено на содействие деловому обмену и сотрудничеству между южнокорейскими и международными партнерами Hanwha Ocean и местными польскими компаниями. Среди участников были отмечены известные южнокорейские компании, такие как Hanwha Systems, Hyosung Heavy Industries, KTE, NK Co. и Kolon Decacomp, а также зарубежные производители оборудования для подводных лодок, такие как Babcock International (Великобритания) и Gabler (Германия). Из местных представителей в презентациях Hanwha Ocean приняли участие 12 польских компаний, в том числе государственное оборонное предприятие PGZ Group.

По итогам мероприятия PGZ Group согласилась сотрудничать с Hanwha Ocean в разработке совместного плана технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO / ТОиР), который будет представлен ВМС Польши. План направлен на передачу основных технологий MRO и его локализацию для укрепления польского технологического потенциала в сегменте НАПЛ.

В ходе мероприятия южнокорейские партнеры подчеркнули важность передачи технологий для заключения контракта по проекту "Орка". Представители польской стороны, со своей стороны, заявили о необходимости дальнейших обсуждений для утверждения более конкретных планов.

Как уже сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Польши стремится приобрести новые подводные лодки с 2012 года. Программа была включена в план технической модернизации ВС РП на 2013-2022 годы, а также в последующие планы на 2017-2026 и 2021-2035 годы. Проект неоднократно приостанавливался и возобновлялся.

Впервые о возобновлении процедуры приобретения для ВМС Польши новых подводных лодок министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в мае 2023 года. Тогда он отметил, что "Орка" является одной из важнейших программ модернизации ВС Польши, а одной из целей проекта является получение в рамках офсетной программы сопутствующих технологий.

Об официальном начале реализации программы по закупке трех новых НАПЛ глава Минобороны заявил 17 июля 2023 года. По заявлению министра, Агентство вооружений приступило к предварительным консультациям о выборе нового типа подводной лодки для ВМС Польши. Польша стремится, чтобы закупаемые подводные лодки отличались большой продолжительностью выполнения боевых задач, высокой грузоподъемностью с точки зрения установленных боевых систем, а также гибкостью компоновки.

По оценкам, основными потенциальными претендентами на поставку НАПЛ ВМС Польши рассматриваются три европейские компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Они продвигают проекты подводных лодок "Скорпен", A26 и "Тип-212CD", соответственно.

В программе также могут принять участие испанская и итальянская компании Navantia и Fincantieri. Кроме того, Польша в последнее время активно развивает военно-техническое сотрудничество с Республикой Корея, которая может предложить НАПЛ проекта KSS-III с воздухонезависимой силовой установкой (AIP) и системой вертикального пуска.

В настоящее время идет процесс отбора потенциальных поставщиков. Ожидается, что три лучших кандидата будут выбраны к июлю этого года, а предпочтительный участник торгов – к первой половине 2025 года.

С 2002 года ВМС Польши эксплуатировали 4 приобретенные в Норвегии малые подводные лодки класса "Коббен", последние две из которых были выведены из боевого состава в 2021 году. В настоящее время на вооружении ВМС Польши все еще находится одна подводная лодка "Оржель", которая была построена в СССР и поступила на вооружение в середине 1980-х годов.