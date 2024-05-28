Elbit Systems поставит вооружения зарубежному заказчику на сумму 260 млн. долл.

Барражирующий боеприпас SkyStriker (позднего варианта) израильской компании Elbit Systems. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 35 кг. Аппарат может нести боевую часть массой 5 или 10 кг, в зависимости от решаемых задач. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов.

ЦАМТО, 27 мая. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 23 мая объявила о заключении контракта на поставку неназванному зарубежному заказчику систем вооружения (тип не указан) на сумму около 260 млн. долл. Как заявлено, контракт будет выполнен в течение 2 лет.

Elbit Systems является одной из ведущих мировых компаний оборонного сектора. Она разрабатывает, производит и поставляет ВС Израиля и зарубежным заказчикам широкий спектр продукции, включая беспилотные летательные аппараты (БЛА), системы радиоэлектронной борьбы и киберзащиты, системы ночного видения и тепловизоры для военнослужащих и наземной техники, современные бронемашины с системами активной защиты, башни и дистанционно управляемые модули вооружения, системы авионики, средства ПВО.

С учетом обострения обстановки в мире определить потенциального заказчика приобретенных в рамках контракта систем невозможно. Известно, что израильская промышленность производит и предлагает на рынок достаточно дорогие продукты, поэтому вероятными покупателями могут быть обладающие средствами европейские, американские и некоторые азиатские государства.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Elbit Systems Бецалеля (Буци) Махлиса, "компания гордится тем, что продолжает предоставлять передовые решения зарубежным заказчикам, усиливая национальную безопасность и развивая свои технологические возможности".