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ЦАМТО

Elbit Systems поставит вооружения зарубежному заказчику на сумму 260 млн. долл.

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Барражирующий боеприпас SkyStriker (позднего варианта) израильской компании Elbit Systems. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 35 кг. Аппарат может нести боевую часть массой 5 или 10 кг, в зависимости от решаемых задач. Баку, Азербайджан, сентябрь
Барражирующий боеприпас SkyStriker (позднего варианта) израильской компании Elbit Systems. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 35 кг. Аппарат может нести боевую часть массой 5 или 10 кг, в зависимости от решаемых задач. Баку, Азербайджан, сентябрь 2022 года © Денис Федутинов.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 27 мая. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 23 мая объявила о заключении контракта на поставку неназванному зарубежному заказчику систем вооружения (тип не указан) на сумму около 260 млн. долл. Как заявлено, контракт будет выполнен в течение 2 лет.

Elbit Systems является одной из ведущих мировых компаний оборонного сектора. Она разрабатывает, производит и поставляет ВС Израиля и зарубежным заказчикам широкий спектр продукции, включая беспилотные летательные аппараты (БЛА), системы радиоэлектронной борьбы и киберзащиты, системы ночного видения и тепловизоры для военнослужащих и наземной техники, современные бронемашины с системами активной защиты, башни и дистанционно управляемые модули вооружения, системы авионики, средства ПВО.

С учетом обострения обстановки в мире определить потенциального заказчика приобретенных в рамках контракта систем невозможно. Известно, что израильская промышленность производит и предлагает на рынок достаточно дорогие продукты, поэтому вероятными покупателями могут быть обладающие средствами европейские, американские и некоторые азиатские государства.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Elbit Systems Бецалеля (Буци) Махлиса, "компания гордится тем, что продолжает предоставлять передовые решения зарубежным заказчикам, усиливая национальную безопасность и развивая свои технологические возможности".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
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