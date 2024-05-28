Парламентская ассамблея НАТО высказалась за разрешение Украине атаковать РФ оружием блока

Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В декларации альянса отмечается, что Украине разрешается атаковать "легитимные цели", то есть военные объекты на территории России

СОФИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Софии, большинством голосов одобрила поправку в итоговую декларацию, разрешающую Украине атаковать объекты на территории России с использованием оружия НАТО. Трансляция велась на официальном сайте болгарского парламента.

В декларации отмечается, что Украине разрешается атаковать "легитимные цели" (военные объекты - прим. ТАСС) на территории России, представители девяти стран эту инициативу не поддержали. Также большинством голосов - один голос против, один воздержался - было поддержано заявление о поддержке Украины вплоть "до ее победы".

В весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО принимают участие около 400 парламентариев стран НАТО и 25 стран партнеров организации. В программу форума включены вопросы обороны и безопасности с акцентом на поддержку Украины и приоритетов предстоящего в июле саммита НАТО в Вашингтоне.