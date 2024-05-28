Три петербургские верфи ОСК пройдут модернизацию

Три крупные верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербурге планируется модернизировать. Как сообщил в интервью Фонтанке глава ВТБ Андрей Костин, первым глобально обновленным судостроительным заводом может стать "Северная верфь".

"В центре Петербурга три большие верфи, будем их модернизировать, что-то перестраивать, что-то переводить. Я думаю, начнем с глобальной модернизации "Северной верфи", она дальше от исторического центра", – сказал он.

Подготовка к монтажу линии плазменной резки профиля на "Северной верфи" Северная верфь

Напомним, что в 2023 году решением президента РФ Владимира Путина Объединенную судостроительную корпорацию передали в управление на пять лет банку ВТБ.

Андрей Костин рассказал, что аудит предприятий ОСК со стороны ВТБ завершен. Сейчас аналогичный аудит проводит министерство финансов, контрольно-ревизионное управление.

"Мы пока не комментируем эти вопросы. Посмотрим, какая у коллег картинка сложится. Претензии руководства страны к прошлому руководству компании были в том, что ОСК производила изначально убыточную продукцию", – отметил Андрей Костин.

В феврале сменилось руководство "Северной верфи": генеральным директором предприятия назначили бывшего топ-менеджера Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), "Роснано" и "Калашникова" Михаила Ненюкова.

Напомним, что "Северная верфь" строит в интересах ВМФ России корветы проекта 20380/20385, а также фрегаты проекта 22350. В октябре 2023 года возглавлявший на тот момент предприятие Игорь Орлов сообщил, что ОСК одобрила концепцию модернизации завода. По его словам, общий объем инвестиций оценивается в 100 млрд рублей.