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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол пообещал, что США поставят Тайваню новейшие вооружения, а не устаревшие образцы, которые поставляют Украине.

Прибывший на Тайвань в составе двухпартийной делегации американского Конгресса Маккол провел переговоры с недавно избранным президентом китайского острова Лай Циндэ. Американский конгрессмен отметил, что полагает, что вооруженный конфликт на Тайване будет отличаться от боевых действий в рамках украинского кризиса. Маккол уверен, что значительная часть боевых действий будет проходить на море. Исходя из этого, Вашингтон собирается вооружить Тайбей новейшими системами вооружений, а не устаревшими образцами советского производства, как это было в случае с Украиной.

Маккол подчеркнул, что США намерены и далее продолжать поддерживать Тайвань, который является одним из ключевых союзников Вашингтона в регионе. Американский конгрессмен также назвал проведение китайской армией масштабных военных учений после инаугурации президента Тайваня Лая Циндэ "акцией устрашения", демонстрирующей, что Пекин не заинтересован в возвращении Тайваня мирными средствами.

Несмотря на то, что ранее МИД КНР потребовал от США воздержаться от организации визитов членов Конгресса на Тайвань, Вашингтон продолжает курс на разжигание нового масштабного вооруженного конфликта.