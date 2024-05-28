«Блокада страны не сработала»: Венесуэла восстанавливает французские БТР AMX-13M56 собственными силами

Источник изображения: topwar.ru

Войска Венесуэлы долгие десятилетия полагались на западные боевые системы. Они до сих пор составляют значительную часть арсенала страны, несмотря на активные закупки военной продукции у России и Китая.

Однако поддерживать западную технику в надлежащем состоянии стало затруднительно после введения «цивилизованным миром» торговой блокады в отношении Венесуэлы. Многие образцы пришли в негодность, однако постепенно была развернута программа импортозамещения, позволив восстанавливать машины собственными силами.

В этом отношении показателен пример с гусеничными бронемашинами семейства AMX-13M56-VTT, более полусотни которых были закуплены у Франции в начале 1970-х годов для укомплектования армейской бронетанковой бригады. В основном они были представлены БТР AMX-13M56-VTT/VCI, хотя также были приобретены и специализированные версии: КШМ, техника МТО, медицинской поддержки и артиллерийского сопровождения.

В условиях глобальных санкций Венесуэле удалось наладить процесс восстановления этой техники. Основная, первая партия отремонтированных AMX-13M56-VTT в составе примерно 50 экземпляров была передана Национальной гвардии в мае 2022 года, после чего машины продолжают поступать уже в единичных количествах.

Источник изображения: topwar.ru

Они вышли из строя из-за нехватки запасных частей – это продукт блокады родины Боливара. Но в эту эпоху возрождения у нас имеются командиры, которые, несмотря на трудности и всевозможные имперские посягательства, с инициативой и творческим трудом осуществляют ремонтные работы с помощью национальных кадров

- заявил тогда командующий Национальной гвардии.

БТР AMX-13M56-VTT/VCI в своей первоначальной конфигурации весит 15 тонн, ее экипаж состоит из трех человек (командир, наводчик и водитель). Он вмещает десант из 10 солдат. Вооружение состоит из 7,62-мм пулемета, установленного в башне. Скорость хода составляет 65 км/ч по шоссе и 35-45 км/ч по пересеченной местности, дальность действия 550 км.