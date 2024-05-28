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ТАСС

В Берне рассчитывают на участие РФ во второй конференции по Украине

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Виола Амхерд.
Виола Амхерд.
Источник изображения: invoen.ru

Президент Швейцарии Виола Амхерд подчеркнула, что такой результат она расценила бы как успех

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Швейцарии Виола Амхерд рассчитывает, что на конференции по Украине, которая запланирована на 15-16 июня в Бюргенштоке, будет достигнута договоренность о проведении следующего подобного форума с участием Москвы, наряду с Киевом. Об этом она заявила в интервью газете Blick, подчеркнув, что такой результат она расценила бы как успех.

"Было бы успехом, если бы можно было достичь согласия по декларациям по четырем темам, которые мы определили - гуманитарной, ядерной безопасности, свободе навигации и продовольственной безопасности. И если бы можно было прийти к согласию по второй конференции, в которой участвовали бы две воюющие стороны", - сказала Амхерд. Она утвердительно ответила на уточняющий вопрос издания о том, идет ли речь о том, чтобы "за столом переговоров присутствовали также Россия и ее союзники". "Именно так", - сказала президент.

Амхерд сообщила, что на конференцию в Бюргенштоке уже зарегистрировались около 70 делегаций. "Подготовительная работа идет полным ходом. У нас уже около 70 регистраций, половина из которых приходится на Европу, а другая половина - на Южную Америку, Африку, Ближний Восток и Азию", - отметила она. Отвечая на вопрос, почему в Берне большое значение придают участию в предстоящей конференции государств глобального Юга, президент пояснила: "Это страны, которые становятся все более важными и которые отчасти близки к России". В целом организаторы встречи в Бюргенштоке намерены "устроить широкую дискуссию, в которой будут услышаны и другие мнения".

Амхерд подчеркнула, что считает "нереалистичным в нынешней ситуации" ставить целью подписание в Бюргенштоке мирного договора. "Речь идет о том, чтобы начать дискуссию о возможном мирном процессе. Это, действительно, новый момент. По этой причине мы ясно заявили, что невозможно будет говорить только о плане Украины из десяти пунктов. Дискуссия должна быть более широкой", - резюмировала она. 

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Страны
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
Ядерный щит
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