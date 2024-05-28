Австралия намерена поддержать Украину, поставляя ей вооружения и БПЛА

При этом Канберра не будет поставлять Киеву уголь, сообщил заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 27 мая. /ТАСС/. Австралия окажет помощь Украине, поддержав программы обеспечения ее вооруженных сил (ВСУ) снарядами и беспилотниками, но не будет поставлять Киеву уголь. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Ричард Марлз, выступая в эфире радиостанции ABC.

Отвечая на вопрос о возможной поставке угля по запросу Украины, поступившему правительству Австралии в марте, Марлз указал на непрактичность такого рода поддержки. "Иногда тот или иной факт попадает в поле зрения СМИ и привлекает к себе внимание, но мы в разговоре с Киевом концентрируемся на оказании помощи наиболее практичным способом, и это является главным ориентиром с точки зрения того, как мы будем продвигаться в поддержке Украины", - сказал Марлз.

Вице-премьер подчеркнул, что Канберра стремится сделать свою поддержку "последовательной, постоянной и приносящей практическую пользу Украине", однако приходится учитывать тот факт, что Австралия "находится на другом краю света". Он также отметил, что Австралия уже участвует в "программе поддержки артиллерии ВСУ" и ряде других программ, в том числе в призванных обеспечить Киев беспилотниками.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе уже заявлял, что Канберра не будет отправлять уголь на Украину в ответ на просьбу Киева о поставке 80 тыс. тонн энергоносителя. По его словам, "есть уголь намного ближе к Украине и его можно использовать вместо того, чтобы везти из Австралии". Премьер напомнил, что и без отправки угля Австралия "является одним из крупнейших доноров Украины из стран, не входящих в НАТО".

Общая сумма средств, выделенных Канберрой на помощь Киеву с марта 2022 года, превышает 1,06 млрд австралийских долларов (более $700 млн). Из них более 880 млн австралийских долларов (около $584 млн) были израсходованы на закупку оружия и боеприпасов. Кроме того, Австралия отправила на Украину 120 бронетранспортеров Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое оружие и беспилотники.