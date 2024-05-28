В Австралии заявили, что не будут использовать замороженные российские активы

Ричард Марлз отказался называть сумму замороженных в стране российских активов

СИДНЕЙ, 27 мая. /ТАСС/. Австралия не намерена использовать российские активы, заблокированные на ее территории, и изымать их в пользу Украины. Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз.

По его словам, правительство Австралии не будет "использовать замороженные российских активы для финансирования военных действий на Украине". "Есть конституционные проблемы, связанные с простым захватом этих активов и их использованием. Мы заморозили средства, ввели значительные экономические санкциями в отношении России и Белоруссии и продолжаем делать все, что можем, но на законных основаниях", - указал Марлз в эфире радиостанции ABC.

Вице-премьер уточнил, что не намерен называть сумму замороженных в Австралии российских активов. "Мы публично не сообщаем, сколько активов было заморожено, но эта сумма значительно меньше той, о которой сообщают СМИ", - сказал он. По утверждениям СМИ Австралии, в стране заморожены российские активы на сумму 9 млрд австралийских долларов (около $6 млрд).