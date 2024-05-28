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ТАСС

В Венгрии назвали имя своего астронавта, который полетит на МКС

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Флаг Венгрии
Флаг Венгрии.
Источник изображения: © Fotolia / Kristina Afanasyeva

Им стал 32-летний инженер Тибор Капу

БУДАПЕШТ, 27 мая. /ТАСС/. Специальная комиссия в Венгрии определила главного кандидата на полет на американском пилотируемом корабле на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2024 - начале 2025 года. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, им стал 32-летний инженер Тибор Капу.

"В воскресенье вечером экспертная комиссия приняла окончательное решение о том, что следующим венгерским астронавтом-исследователем может стать Тибор Капу, 32-летний инженер-механик, который ранее работал в автомобильной промышленности и занимался разработкой аккумуляторов", - сказал глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Его дублером стал 35-летний инженер-электрик Дьюла Череньи. Они пройдут заключительный этап подготовки в США в тренировочном центре НАСА и на объектах компании Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и разработкой космических технологий. Два других венгерских претендента на полет на МКС, которые до последнего времени также проходили проверку и первоначальную подготовку, будут помогать этой миссии "в качестве сотрудников подразделения наземной поддержки", добавил Сийярто.

В сентябре 2023 года Венгрия заключила с американской компанией Axiom Space соглашение об отправке своего астронавта на МКС в конце 2024 - начале 2025 года. Он проведет на станции 30 дней и выполнит ряд научных экспериментов по программе, составленной венгерскими университетами и исследовательскими центрами. Точные сроки этой миссии будут определены в зависимости от расписания полетов по программе НАСА и готовности астронавта. Стоимость контракта между Венгрией и американской компанией не разглашается.

Единственным венгерским космонавтом является Берталан Фаркаш, который летал на советском корабле "Союз" вместе с Валерием Кубасовым на орбитальную станцию "Салют-6" в мае - июле 1980 года. В 2020 году правительство Венгрии вело переговоры с Роскосмосом об организации полета своего астронавта на МКС, но они результата не дали. По сведениям источников корреспондента ТАСС, стороны не смогли согласовать условия такой миссии, в частности ее стоимость. 

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