«Российская оборонка мобилизуется»: в западной прессе оценили новые средства защиты БМД-4М и БМП-3

Источник изображения: topwar.ru
«Курганмашзавод» поставил российским войскам партию БМД-4М и БМП-3, усовершенствованных за счет повышения живучести, чтобы лучше противостоять угрозе, которую представляют беспилотники в украинском конфликте. Западные обозреватели попытались оценить новые модификации бронетехники.
Как указывается в издании EDR Magazine, машины оснащены по бортам корпуса решетчатой броней, а в верхней полусфере защищены конструкцией в виде клетки над крышей башни со свисающими с неё цепями:
Как поясняет автор, защита этого типа предназначена для поражения боеприпасов, использующих двустенную носовую часть в качестве токопроводящего пути для системы взрывателя на пьезоэлектрической основе, включая семейства РПГ-7 и СПГ-9:
Однако решетчатая броня может бороться со снарядами, атакующими только под определенным углом. Так, при нанесении удара по машине под углом более 30° вряд ли на снаряд будет оказано какое-либо воздействие.
Прикрывающая верхнюю полусферу клетка предназначена для отражения атак небольших дронов, как FPV-типа, так и работающих путем сброса. Как полагает автор, данное экранирование должно обеспечивать некоторую защиту от БПЛА, но не следует ожидать, что оно станет исчерпывающим решением.
Источник изображения: topwar.ru
В рамках модернизации машины получили тепловой камуфляж «Накидка», который призван снизить ИК-сигнатуру. Когда разработчик «НИИ Стали» впервые представил публике «Накидку» в 2009 году, заявлялось, что она снижает вероятность обнаружения техники прицелами с использованием средне- и длинноволновых тепловизоров на 30%. Утверждается также, что она уменьшает видимость в радиолокационном спектре.
Квадратный метр камуфляжа весит всего 2 кг, а укладка одного кв. м может занять до часа в зависимости от типа машины. О начале серийного производства сообщалось в июне 2023 года. Примерно в это время возросло оснащение ВСУ тепловизорами.
Со слов автора, развитие вооружений в РФ идёт как централизованно, так и в порядке частной инициативы:
Имеются многочисленные решения для борьбы с FPV-дронами, которые были приняты на местах. Как указывается, в целом они напоминают представленные «Ростехом» средства противодействия. Отмечается, что некоторые российские подразделения устанавливают на свою технику систему постановки помех РП-377ВМ1Л, пытаясь нарушить командную связь между дроном и его оператором.
По мнению автора, БМП-3 и БМД-4М являются ценными машинами. Они вооружены 100-мм основной пушкой 2А70 и 30-мм спаренной с ней 2А72, что обеспечивает хороший уровень огневой мощи, которую можно использовать в наступательных и оборонительных операциях.
- дали оценку российским машинам в западной прессе.