«Российская оборонка мобилизуется»: в западной прессе оценили новые средства защиты БМД-4М и БМП-3

Источник изображения: topwar.ru

«Курганмашзавод» поставил российским войскам партию БМД-4М и БМП-3, усовершенствованных за счет повышения живучести, чтобы лучше противостоять угрозе, которую представляют беспилотники в украинском конфликте. Западные обозреватели попытались оценить новые модификации бронетехники.

Как указывается в издании EDR Magazine, машины оснащены по бортам корпуса решетчатой броней, а в верхней полусфере защищены конструкцией в виде клетки над крышей башни со свисающими с неё цепями:

Решетчатая броня считается статистической защитой, а это означает, что она сможет противодействовать снаряду типа гранаты из РПГ лишь в определенном проценте попаданий. Обычная стальная броня, напротив, всегда обеспечивает определенный уровень защиты от снарядов, если только она не выйдет из строя полностью.

Как поясняет автор, защита этого типа предназначена для поражения боеприпасов, использующих двустенную носовую часть в качестве токопроводящего пути для системы взрывателя на пьезоэлектрической основе, включая семейства РПГ-7 и СПГ-9:

Теория состоит в том, что боеголовка пробьет брешь в решетчатой броне, жесткая конструкция которой разрушит стенки, содержащие пьезоэлектрические кристаллы, что приведет к короткому замыканию, препятствующему срабатыванию взрывателя. Если это удастся, то боеприпас не взорвется эффективно, если вообще взорвется. В итоге это может привести к снижению проникающей способности или неспособности сформировать поражающую струю.

Однако решетчатая броня может бороться со снарядами, атакующими только под определенным углом. Так, при нанесении удара по машине под углом более 30° вряд ли на снаряд будет оказано какое-либо воздействие.

Прикрывающая верхнюю полусферу клетка предназначена для отражения атак небольших дронов, как FPV-типа, так и работающих путем сброса. Как полагает автор, данное экранирование должно обеспечивать некоторую защиту от БПЛА, но не следует ожидать, что оно станет исчерпывающим решением.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках модернизации машины получили тепловой камуфляж «Накидка», который призван снизить ИК-сигнатуру. Когда разработчик «НИИ Стали» впервые представил публике «Накидку» в 2009 году, заявлялось, что она снижает вероятность обнаружения техники прицелами с использованием средне- и длинноволновых тепловизоров на 30%. Утверждается также, что она уменьшает видимость в радиолокационном спектре.

Квадратный метр камуфляжа весит всего 2 кг, а укладка одного кв. м может занять до часа в зависимости от типа машины. О начале серийного производства сообщалось в июне 2023 года. Примерно в это время возросло оснащение ВСУ тепловизорами.

Со слов автора, развитие вооружений в РФ идёт как централизованно, так и в порядке частной инициативы:

Российская оборонная промышленность, похоже, мобилизуется и реагирует на условия войны на Украине. Также ведутся полевые разработки, призванные повысить живучесть техники и экипажей.

Имеются многочисленные решения для борьбы с FPV-дронами, которые были приняты на местах. Как указывается, в целом они напоминают представленные «Ростехом» средства противодействия. Отмечается, что некоторые российские подразделения устанавливают на свою технику систему постановки помех РП-377ВМ1Л, пытаясь нарушить командную связь между дроном и его оператором.

По мнению автора, БМП-3 и БМД-4М являются ценными машинами. Они вооружены 100-мм основной пушкой 2А70 и 30-мм спаренной с ней 2А72, что обеспечивает хороший уровень огневой мощи, которую можно использовать в наступательных и оборонительных операциях.

Однако их базовая броня намного слабее, чем у танка или даже некоторых западных БМП, что делает их уязвимыми для угроз типа РПГ-7. Представленные варианты модернизации свидетельствуют о том, что предпринимаются шаги по устранению этих недостатков

- дали оценку российским машинам в западной прессе.