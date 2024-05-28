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ЦАМТО

ВМС США заказали два фрегата класса "Констеллейшн"

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Источник изображения: Фото: Fincantieri

ЦАМТО, 27 мая. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США 23 мая подписало с компанией Marinette Marine Corp дополнительный контракт на поставку двух фрегатов класса "Констеллейшн".

Как сообщило Минобороны США, контракт предусматривает разработку рабочего проекта и строительство двух фрегатов УРО класса "Констеллейшн" (Constellation).

Контракт на строительство пятого и шестого фрегатов серии, FFG-66 и FFG-67, является реализацией опционов к базовому соглашению. Стоимость заказа составила 1,044 млрд. долл.

Работы будут выполняться на предприятиях в Маринетт (шт.Висконсин, 51%), Камдене (шт.Нью-Джерси, 17%), Чикаго (шт.Иллинойс, 7%), Грин-Бей (шт.Висконсин, 4%), Питтсбурге (шт.Пенсильвания, 3%), Хопподже (шт.Нью-Йорк, 3%), Стерджен-Бей (шт.Висконсин, 3%), Цинциннати (шт.Огайо, 3%), Каукауне (шт.Висконсин, 2%), Шарлотте (шт.Северная Каролина, 2%), Бетесда (шт.Мэриленд, 2%), Миллерсвилле (шт.Мэриленд, 2%) и Атланте (шт.Джорджия, 1%). Как ожидается, выполнение контракта будет завершено к апрелю 2030 года.

Как сообщал ЦАМТО, процесс приобретения фрегатов УРО FFG(X) (класс "Констеллейшн") начался в 2017 году. Контракт стоимостью 795,116 млн. долл. на разработку рабочего проекта и строительство головного перспективного фрегата был заключен с Fincantieri Marinette Marine (FMM) по итогам тендера в апреле 2020 года. Соглашение предусматривает проектирование и строительство головного фрегата и содержит опционы на поставку 9 дополнительных кораблей серии, поддержку после поставки, инженерные услуги, подготовку экипажей, продажу учебного оборудования, эксплуатационных материалов и запасных частей. Ожидается, что в случае реализации всех опционов, программа поставки будут завершена к маю 2035 года, а совокупная стоимость проекта составит 5,576 млрд. долл.

Опцион на строительство второго корабля серии, FFG-63 "Конгресс", был реализован в мае 2019 года, третьего, FFG-64 "Чесапик", – в июне 2022 года, четвертого, FFG-65 "Лафайетт", – в мае 2023 года.

Строительство головного фрегата, "Констеллейшн" (FFG-62), началось на предприятии FMM в Маринетт (шт.Висконсин) в конце августа 2022 года. Закладка киля состоялась в апреле 2024 года. ВМС США его планируется передать в 2026 году. В перспективе ВМС США намерены построить 10 дополнительных кораблей серии (всего 20 фрегатов).

Проект реализуется на платформе разработанного Fincantieri фрегата класса "Карло Бергамини" (FREMM – Fregata Europea Multi-Missione). Как предполагается, фрегаты класса "Констеллейшн" будут применяться для выполнения широкого спектра задач, включая противовоздушную оборону, противолодочную и противокорабельную борьбу, радиоэлектронную борьбу и информационные операции. ВМС США рассчитывают, что новые фрегаты позволят флоту действовать в условиях противодействия противника в зонах, доступ к которым запрещен или блокирован (Anti-access/Area Denial, A2/AD).

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Страны
США
Компании
Fincantieri
Проекты
2020-й год
Constellation
La Fayette
Oliver Hazard Perry
Разное
Строительство
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