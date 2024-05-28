Оператор FPV-дрона побил достижение знаменитого советского снайпера Зайцева

Боец ВС РФ FPV-дронами уничтожил более 300 солдат ВСУ, побив рекорд Зайцева

Эффективность операторов FPV-дронов превышает показатели знаменитых снайперов времен Великой Отечественной войны — один российский боец уничтожил с помощью коптеров более 300 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в то время как герой СССР Василий Зайцев — более 240 фашистов. Об этом 27 мая завил инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет.

«Один российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 человек. Это же показатель уровня великого снайпера — героя Советского Союза Василия Зайцева», — рассказал в интервью в интервью «РИА Новости» Пиночет.

Инструктор подчеркнул, что подготовка оператора FPV-дрона занимает от двух-трех недель, в то же время снайперу необходимо как минимум полгода. Пиночет также уточнил, что снайперу для выстрела незаметно отправиться на линию боевого соприкосновения, занять позицию, замаскироваться, долгое время наблюдать и вовремя уйти после ликвидации противника, а вот оператор дрона, отметил Пиночет, может действовать на большом расстоянии.

Кроме того, он добавил, что при этом линейка целей оператора FPV-дрона значительно шире, чем у снайпера. Это и «укреп», или цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки.

Ранее, 27 мая, российские военнослужащие бригады «Невский» с помощью FPV-дронов нанесли удар по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого, 25 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что FPV-дрон российских десантников сбил ударный гексакоптер «Баба Яга» ВСУ. Он протаранил вражеский летательный аппарат, который, взорвавшись, упал на российскую территорию, никому не причинив вреда

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