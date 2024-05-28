«На основе «Иглы-С» создадим собственную систему»: в Индии началось производство российского ПЗРК

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Компания Adani Defense Systems and Technologies Limited (ADSTL) приступила к сборке ПЗРК «Игла-С» в Индии.

Это событие знаменует собой значительный шаг вперед на пути к самостоятельности в возможностях противовоздушной обороны страны

- отмечается в издании IDRW.

Сборка «Иглы-С» осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий, заключенным между ADSTL и «Рособоронэкспортом». Как указывается, этот проект позволил Нью-Дели не только закупить передовую систему ПВО, но и создать возможности для ее собственного производства.

Индийская армия заключила с ADSTL контракт на сборку 48 пусковых установок «Игла-С», 100 ракет, ночных прицелов и испытательной станции на общую сумму $31 млн. Ожидается, что поставки начнутся к концу мая 2024 года. Данное соглашение дополняет ранее произведенную прямую закупку у России 120 ПУ и 400 ЗУР, первая партия которых прибыла в апреле 2024 года.

Системы «Игла-С» значительно расширяют возможности индийской армии в ПЗРК, особенно в стратегически важных высокогорных районах вдоль северных границ

- говорится в издании.

Как указывается, «Игла-С» заменяют старые системы «Игла-1М», обеспечивая «технологический скачок для индийской армии».

Кроме того, на ее основе планируется в перспективе создать собственный ПЗРК

- указывается в индийском издании.