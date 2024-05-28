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РИА Новости

Опыт игры в страйкбол вредит военным при подготовке, заявил инструктор

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Команда игроков в страйкбол
Команда игроков в страйкбол.
Источник изображения: © Fotolia / bptu

Инструктор: опыт игры в страйкбол вредит при подготовке к боевым действиям

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опыт игры в страйкбол или компьютерные игры вредит при подготовке к боевым действиям, у людей формируется ложное представление о ране, они перестают бояться пули, рассказал в интервью РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет".

"Опыт компьютерных игр помогает только с коптером, если ранее увлекался авиасимуляторами. Выполнять боевую задачу в реальности ни страйкбол, ни игры не помогают. Скажу больше, они, наоборот, вредят", - заявил "Пиночет".

По его словам, у человека, который играет в страйкбол, пейнтбол или компьютерные игры, формируется ложное понимание о ранении - он перестает "бояться пули".

"Когда приходят страйкболисты, их видно. Можно понять даже по их манере заходить в укрытие, в помещение. Человек, который никогда не играл в страйкбол, он очень аккуратен, а страйкболист - залетает сразу", - добавил "Пиночет".

При этом он отметил, что от страйкбола или пейнтбола есть один плюс - это повышение физической подготовки и выносливости.

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