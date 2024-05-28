Министр обороны Швеции заявил о праве Киева наносить удары по территории РФ

Пол Йонсон отметил, что Швеция "поддерживает международное право и право Украины на самооборону"

СТОКГОЛЬМ, 27 мая. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что право Украины на самооборону подразумевает право наносить удары по территории Российской Федерации.

"Украина подверглась неспровоцированному и незаконному нападению со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону путем военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону", - приводит газета Hallandsposten ответ Йонсона на вопрос, может ли Украина использовать отправленное Швецией оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по НАТО вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ.