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ТАСС

Министр обороны Швеции заявил о праве Киева наносить удары по территории РФ

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Пол Йонсон
Пол Йонсон.
Источник изображения: topwar.ru

Пол Йонсон отметил, что Швеция "поддерживает международное право и право Украины на самооборону"

СТОКГОЛЬМ, 27 мая. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что право Украины на самооборону подразумевает право наносить удары по территории Российской Федерации.

"Украина подверглась неспровоцированному и незаконному нападению со стороны России. Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону путем военных действий, направленных на территорию противника, при условии соблюдения законов ведения войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самооборону", - приводит газета Hallandsposten ответ Йонсона на вопрос, может ли Украина использовать отправленное Швецией оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по НАТО вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швеция
Проекты
NATO
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