Economist: дефицит взрывчатых веществ усложнил для ЕС оказание помощи Украине

По данным издания, после окончания холодной войны многие европейские производители были вынуждены либо заметно сократить производство из-за резкого падения спроса, либо полностью закрыть свои предприятия

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Нехватка взрывчатых веществ в Евросоюзе замедляет производство вооружений для нужд Украины. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на опрошенных экспертов.

Согласно сведениям издания, после окончания холодной войны многие европейские производители взрывчатых веществ были вынуждены либо заметно сократить свое производство из-за резкого падения спроса, либо полностью закрыть свои предприятия. В частности, Великобритания закрыла свой последний завод по производству взрывчатых веществ в 2008 году. В других странах многие государственные предприятия были либо приватизированы, либо законсервированы. В настоящее время последний в ЕС крупный завод по производству тротила расположен на севере Польши.

Журнал отметил, что на данный момент лишь несколько компаний производят высокоэнергетические материалы, соответствующие стандартам НАТО для артиллерийских зарядов и ракет. Одна из них - норвежская Chemring Nobel, у которой имеется специализированный завод в 45 км к югу от Осло. Другая такая компания - французская Eurenco с предприятием в городе Карлскуга. Портфель заказов обеих фирм вырос после начала Россией специальной военной операции на Украине.

С одной стороны, обращает внимание The Economist, различные оборонные компании инвестируют в расширение производственных мощностей в этом направлении, учитывая субсидии со стороны ЕС. Однако строительство завода с нуля может занять от трех до семи лет, пояснил один из экспертов издания. В качестве примера журнал обратил внимание на строящийся германским концерном Rheinmetall комплекс по производству взрывчатых веществ в Венгрии, который начнет работу только в 2027 году.

Аналитики подчеркивают, что правила безопасности и охраны окружающей среды, принятые в ЕС, также могут препятствовать расширению производственных мощностей. Другой проблемой называется дефицит квалифицированных работников. Кроме того, под угрозой находятся поставки критически важного сырья, включая нитроцеллюлозу, необходимую в производственных целях.

На фоне этих трудностей, пишет издание, некоторые поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за рубежом, в том числе в Индии и Японии. В то же время они опасаются, что производимые там вещества из-за более низкого качества могут повредить саму военную технику и вооружения.