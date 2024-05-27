Забит Магомедшарипов: техника и мастерство в UFC

Яркий российский представитель смешанных единоборств Забит Магомедшарипов выступал в самой известной и престижной бойцовской организации — UFC. Спортсмен дрался в полулегкой весовой категории. В данном материале расскажем о главных успехах в карьере атлета.

В начале карьеры

Магомедшарипов — уроженец дагестанского города Хасавюрт. В школьные годы начал заниматься вольной борьбой в спортивной секции. Дополнительно посещал секции по футболу и кикбоксингу. В результате герой данного материала отдал предпочтение единоборствам.

Важным этапом развития Забита стало поступление в школу «Пять сторон света» в 12-летнем возрасте. Это популярное в России учебное заведение, где учащиеся постигают разнообразные боевые искусства. В новой школе Магомедшарипов сконцентрировался на занятиях по ушу-саньда.

Множество единоборств в послужном списке Забита позволили ему начать успешно выступать в состязаниях по смешанным единоборствах и демонстрировать хорошие результаты. Примечательно, что смешанными единоборствами занимается и младший брат Забита, которого зовут Хасан. Сегодня клиенты беттинговой компании Betandreas AZ могут ставить на эти и другие популярные виды спорта с высокими коэффициентами.

Дебют в смешанных единоборствах

Впервые на состязаниях по смешанным единоборствам Магомедшарипов выступил в мае 2012 г. Это был турнир OGC — Odessa Golden Cup, который проходил в украинском городе Одесса. В соперники Забиту достался Жумагельды Жетписбаев из Казахстана, который был побежден героем данного материала уже в первом раунде в результате технического нокаута.

Затем в карьере Магомедшарипова были выступления на турнирах бойцовских организаций Liga Kavkaz, ProFC. Как раз на состязаниях ProFC 47 в апреле 2013 г. Забит потерпел единственное поражение в своей карьере. На соревнованиях в Ростове-на-Дону Магомедшарипов проиграл россиянину Игорю Егорову, который в третьем раунде провел эффективный болевой прием, заставивший Забита сдаться.

Переход в ACB

В конце 2014 г. Магомедшарипов подписывает контракт с бойцовским промоушеном ACB Майрбека Хасиева, который сейчас переименован в АСА. Дебютный бой в этой организации герой данного материала проводит против Оруджа Заманова из Узбекистана и выигрывает во втором раунде. Забит проводит удушающий прием гильотина, который вынуждает соперника капитулировать и сдаться.

Магомедшарипов принял участие в гран-при в полулегкой весовой категории, победив в полуфинале армянина Артака Назаряна, который во втором раунде после технического нокаута отказался от продолжения противостояния. В финале гран-при Магомедшарипов сразился с россиянином Абдул-Рахманом Темировым, у которого выиграл в конце первого раунда после того, как провел эффективный удушающий прием гильотина.

Успехи, которых Магомедшарипов добился выступая в ACB, позволили ему в марте 2016 г. сразиться за вакантный чемпионский пояс в полулегком весе с соотечественником Шейх-Магомедом Арапхановым. В первом раунде Забит отправил оппонента в нокаут.

Через полгода герой данного материала защитил завоеванный чемпионский пояс, одержав победу над бразильским бойцом Валдинесом Сильвой, которого отправил в технический нокаут в первом раунде.

Выступления в UFC

С сентября 2017 г. Магомедшарипов выступает в соревнованиях самой престижной в мире бойцовской организации — UFC. Дебют состоялся на состязаниях в нидерландском городе Роттердаме. Россиянин вышел в октагон против американца Майка Сантьяго, у которого выиграл удушающим приемом сзади во втором раунде.

Уже следующий поединок Магомедшарипова в UFC получил статус выступления вечера. В нем Забит в третьем раунде, проведя удушающий прием анаконда, вынудил капитулировать бразильского бойца Шеймона Мораеса.

Следующий поединок, который состоялся в 2018 г. в Нью-Йорке, стал боем вечера. В нем Шарипмагомедов выиграл у американца Кайла Бочняка. Соперники провели на ринге все запланированные три раунда. Победитель был определен единогласным решением судей.

Запоминающейся стала победа в Далласа над Брэндоном Дэвисом. Магомедшарипов провел болевой прием рычаг колена во втором раунде, который был признан болевым приемом года.

В ноябре 2019 г. Забит в бое ночи выиграл единогласным решением судей у представителя США Кэлвина Каттара. Следующий запланированный поединок Магомедшарипова не состоялся из-за отказа выходить в октагон Яира Родригеса, который получил травму.

Весной 2021 г. UFC удалила Забита из рейтинга (на тот момент он занимал третье место) из-за отсутствия активности. Позже стало известно о проблемах со здоровьем у спортсмена, которые сделали невозможным продолжение карьеры.