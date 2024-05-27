«Спартак» обыгрывает «Реал»: золотые страницы 1991 года

В начале 1990-х годов московский «Спартак» представлял реальную угрозу для оппонентов не только внутри страны, но и на международной арене, регулярно успешно выступая в еврокубках. Одним из самых запоминающихся стало выступление в сезоне 1990/91, когда на фоне нескольких ярких побед над клубами из Старого Света удалось нанести поражение одному из самых известных европейских клубов.

Путь в еврокубки

В еврокубковый сезон 1990/91 московский «Спартак» попал как чемпион Высшей лиги СССР. «Красно-белые» завоевали первое место в чемпионате в упорном противостоянии с днепропетровским «Днепром». В итоговой турнирной таблице обойти оппонента удалось на два очка.

При этом москвичи продемонстрировали самое мощное нападение в чемпионате, сумев 49 раз поразить ворота соперников в 30 поединках. Самой надежной по сравнению со всеми конкурентами стала оборона «Спартака», который пропустил 19 голов. Форвард «красно-белых» Сергей Родионов стал лучшим снайпером национального первенства, сумев 16 раз поразить ворота оппонентов.

Примечательно, что «Спартак» практически весь сезон продержался на первой позиции, уступив ее только на два тура в самом начале чемпионата киевскому «Динамо», которое в итоге финишировал третьим. Клиенты беттинговой компании 1Win AZ сегодня могут оформлять пари на национальные первенства и еврокубковые турниры по максимально высоким и выгодным коэффициентам на рынке.

Попадание в Кубок европейских чемпионов

В статусе победителя первенства СССР «Спартак» отправился в Кубок европейских чемпионов сезона 1990/91 годов. На тот момент это был самый престижный футбольный международный турнир между клубами Старого Света, на смену которому на данный момент пришла Лига чемпионов.

Главное отличие Кубка европейских чемпионов от современной Лиги чемпионом — отсутствие участников, которые не стали победителями своих национальных первенств. В настоящее время в Лиге чемпионов играют клубы, которые занимают вторые, третьи и даже четвертые места, если чемпионат топовый. В Кубке европейских чемпионов играли только победители национальных первенств, поэтому участников было на порядок меньше.

Путь по турнирной дистанции

«Спартак» стартовал в Кубке европейских чемпионов со стадии 1/16 финала, на которой его соперником стала пражская «Спарта» из Чехии. Москвичи одержали победу уже в первом матче, прошедшем на выезде. В середине первого тайма счет в этом противостоянии открыл Игорь Шалимов. А примерно через четверть часа после старта второй половины встречи Валерий Шмаров закрепил преимущество «красно-белых» еще одним точным ударом. В результате убедительная выездная победа «Спартака» со счетом 2:0.

В ответном матче на своем поле москвичи также действовали с преимуществом. Сценарий получился похожим — «красно-белые» забили по голу в каждом из таймов и в итоге победили 2:0. В первой половине встречи счет открыл Геннадий Перепаденко, во второй отличился Олег Иванов.

В ⅛ финала соперником «Спартака» стал итальянский «Наполи», в составе которого на тот момент играл легендарный аргентинский форвард Диего Марадона. Оба противостояния с итальянским клубом закончились с одинаковым счетом 0:0. Болельщики не увидели голов ни в первой встрече в Италии, ни в ответном поединке, который прошел в Москве. Поэтому судьба путевки в следующий этап соревнований решалась в серии послематчевых пенальти.

У москвичей первый 11-метровый реализовал нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин. Точны были и следующие четыре игрока — Игорь Шалимов, Валерий Шмаров, Василий Кульков и Александр Мостовой. А вот у «Наполи» третий пенальти не сумел реализовать Марко Барони. В итоге «Спартак» победил со счетом 5:3.

Противостояния с «Реалом»

Выдающимся стало противостояние с королевским клубом в ¼ финала Кубка европейских чемпионов. В первом матче, который прошел в Москве, определить победителя не удалось. Счет так и не был открыт.

Зато «красно-белые» победили в ответной встрече на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в испанской столице в присутствии 90 000 болельщиков. При этом счет открыли хозяева, у которых на 10 минуте отличился Эмилио Бутрагеньо. «Спартак» отыгрался ровно через 10 минут усилиями Дмитрия Радченко, который еще до перерыва успел оформить дубль. В середине второй половины встречи отличился Валерий Шмаров, установив окончательный счет 3:1.

Победа над «Реалом» подарила «Спартаку» путевку в полуфинал, в котором москвичи на своем поле потерпели поражение от французского «Олимпика» из Марселя. Еще в первом тайме ворота москвичей поразили Абеди Пеле и Жан-Пьер Папен. В начале второго тайма один мяч отыграл Шалимов. Но в концовке отличился Веркрюйсс, который принес победу французам 3:1. На выезде «Спартак» уступил со счетом 1:2.