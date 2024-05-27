Москва и Минск: «Односторонней эскалации у Запада не получится».

Тема применения ядерного оружия и начала Третьей мировой войны всё прочнее занимает передовые полосы международных СМИ. Ситуацию усугубляют действия политиков с обеих противостоящих сторон, если можно так выразиться.

В ответ на риторику коллективного Запада, проявившуюся в заявлениях евроатлантических чиновников о возможности и даже необходимости ввода войск НАТО на Украину, Россия совместно с Беларусью провела учения ядерных сил. При этом для союзников было очевидным, что данный шаг – не более чем вынужденная мера. Западные же СМИ бросились «разбираться», что побудило Москву и Минск на эти действия.

Например, Bloomberg поспешило сообщить, что Владимир Путин в начале своего нового президентского срока решил послать НАТО вполне однозначный сигнал. «Президент Владимир Путин приказал российским военным провести боевые учения с использованием тактического ядерного оружия, усугубив конфронтацию с Западом всего за день до своей инаугурации на пятый срок», – безапелляционно заявило американское агентство. А в New York Times пошли дальше — и расшифровали это послание. «Объявление об учениях стало самым откровенным предупреждением за более чем два года специальной военной операции на Украине – предупреждением о том, что Россия может применить тактическое ядерное оружие», – считает редакция газеты.

В свою очередь, реагируя на анонсирование российским минобороны предстоящих учений, Великобритания 8 мая, когда на Западе отмечается День Победы, выслала из страны российского военного атташе. Всё было сделано очень показательно и символично – в очередной раз продемонстрировано то, что они (англосаксы – прим. ред.) не отказываются от своей враждебной политики. Здесь уместно вспомнить, что в 1955 году ФРГ приняли в НАТО именно 9 мая.

То есть, очевидно, что ни в Вашингтоне, ни в Лондоне и других европейских столицах по-прежнему не воспринимают всерьёз реагирование России в военной сфере на агрессивные действия коллективного Запада. Подобной точки зрения придерживается и российский военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества». Своё видение ситуации он высказал, прогнозируя реакцию Запада, сразу же после заявления российского руководства о проведении учений.

«Думаю, что решение о проведении учений тактического ядерного вооружения вызовет определенный резонанс на Западе. Страны с ярко выраженным русофобским уклоном в очередной раз начнут голосить о том, что Россия – страна-агрессор. Вместе с тем не думаю, что эти маневры позволят сделать западным руководителям правильные выводы», – безошибочно предсказал эксперт. «К сожалению, сейчас в руководстве что Европы, что Америки не осталось трезвомыслящих политиков. Вести диалог с ними можно только с позиции силы», – добавил Алексей Леонков.

Со своей стороны посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, комментируя реакцию американских политиков, всё-таки вынужден был снова довести до Белого дома позицию своей страны. «Россия никому не угрожает», – подчеркнул дипломат. «Однако, «слетевшие с катушек» стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Москва будет использовать все средства для защиты своих суверенитета и территориальной целостности», – добавил он. «Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится», – заключил Антонов.

Об аналогичной позиции высказался и президент Беларуси во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 9 мая. «Мы ни на кого не собираемся нападать. Но все должны понимать, что за нами не заржавеет», – заявил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что для Беларуси и России ядерное оружие – это исключительно оружие сдерживания. «Нам чужого не надо, России – тем более. У нас есть всё, только бы мы работали нормально и смогли использовать те богатства, которые есть. Если так будет, будет нормально. Им же чего-то не хватает», – отметил белорусский лидер. Кроме того, глава государства обратил внимание, что Соединенные Штаты тоже отрабатывают в Европе применение ядерного оружия. Однако делается это непублично.

Сегодня, когда в Польше предполагается развёртывание ракетных комплексов Deep Strike (радиус действия до 500-600 км, ядерные БЧ до 30 кт), мобильных комплексов со стратегическими крылатыми ракетами BGM-109E(G) (ядерная БЧ до 100 кт) и перспективных гиперзвуковых крылатых ракет HAWC (дальность до 1100 км) – в Германии, в Москве и Минске справедливо оставляют за собой право на ответные действия. Причём они (действия – прим. ред.) не обязательно могут быть симметричными.

Например, это может быть развёртывание в европейской части России и на территории Беларуси ряда состоящих на вооружении российской и белорусской армий оперативно-тактических ракетных комплексов, дальность которых варьируется от 200 до 5500 км. В первую очередь имеется в виду ОТРК «Искандер-М(К)» с ракетами 9М723−1 и 9М728 (Р-500) с дальностью до 300 и 700 км соответственно. Мощность ядерной БЧ данных ракет может быть от 5 до 50 кт.

Ещё одним, но уже более интересными для этих целей образцом, по мнению специалистов, является российский стратегический ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» с межконтинентальной баллистической ракетой, минимальная дальность действия которой может составлять 2100 км, а также с малозаметной низковысотной тактической ракетой большой дальности Х-50 с радиусом действия до 1500 км. Кстати, Х-50 является серьёзно усовершенствованным аналогом тактической ракеты Х-69, успешно апробированной в зоне СВО и подтвердившей способность преодолевать эшелонированную противоракетную оборону ВСУ на базе ЗРК Patriot, SAMP-T, IRIS-T SLM и NASAMS/-2. Как считают эксперты, характеристики Х-50 вполне достаточны для ответного поражения большинства стратегически важных объектов ОВС НАТО в Европе.

С белорусской стороны в состав «ядерной триады», помимо упоминавшихся ОТРК «Искандер», войдут, конечно же, ракетные комплексы «Полонез» и штурмовики Су-25СМ.

Следует напомнить, что ракетный комплекс В-200 «Полонез» оснащается 301-мм управляемыми реактивными снарядами А-200 с отделяемыми маневрирующими ГЧ индивидуального наведения, а также 370-мм оперативно-тактическими ракетами M20. Головные части реактивных снарядов А-200 имеют радиус действия до 200 км, что обеспечивает поражение позиционных районов РСЗО HIMARS с высокой точностью. Тактико-технические характеристики ракеты M20 в целом сопоставимы с параметрами ракеты 9М723−1 из состава ОТРК «Искандер-М», за исключением массы и мощности боевых частей.

Штурмовики Су-25СМ являются носителями авиабомб с ядерными БЧ РН-40(41). При этом изделия могут быть оснащены универсальными модулями планирования и коррекции в штатной модификации, либо с дополнительными двигателями (ТРДД) для обеспечения дальности действия до 120-150 км.

Как видим, у России и Беларуси есть чем остудить горячие головы. Причём все «охлаждающие» средства современные, их расчёты и экипажи потренированы (совсем недавно) и готовы к применению. А готовы ли к этому на Западе? И в первую очередь в Европе, в тех странах, которые поближе к Беларуси и России, и которые гарантировано попадают в зону поражения тактического ядерного оружия, имеющегося в Союзном государстве.

Владимир Вуячич