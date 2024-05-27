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ИИС “Металлоснабжение и сбыт”

Динамика производства титанового проката на мировом рынке

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Динамика производства титанового проката на мировом рынке
Динамика производства титанового проката на мировом рынке.
Источник изображения: metalinfo.ru

Как и другие сегменты мировой промышленности, титановая промышленность резко реагирует на волатильность мировой экономики и также подвержена влиянию различных кризисов. Тем не менее, за последние 20 лет мировое производство проката увеличилось более чем в 4 раза. Об этом рассказал глава маркетинга Корпорации ВСМПО-АВИСМА Дмитрий Курочкин, выступая на конференции Титан-2024, которая состоялась на этой неделе в Суздале по инициативе Ассоциации Титан. В мероприятии участвуют более 200 человек, включая представительную делегацию из Китая.

В 2023 г. на мировом рынке наблюдалась активизация спроса со стороны мирового гражданского авиастроения, главным образом за счёт увеличения спроса на узкофюзеляжные самолёты, а также за счёт резко возросших заказов со стороны мирового ВПК в связи с напряжённой геополитической ситуацией.

По данным Ассоциации цветных металлов Китая, объём производства титановой продукции в 2023 г. составил более 150 тыс. т. Общемировое производство продукции из титана и титановых сплавов в 2023 г. оценивается в 250 тыс. т. Однако в связи с наличием больших кооперационных связей как у мировых производителей, так и у производителей Китайской народной республики, необходимо учитывать возможный двойной счёт в производстве полуфабрикатов.

Если 20 лет назад объёмы двойного счёта в общемировом производстве проката в 50-60 тыс. т составляли две-три тысячи тонн, то сегодня при производстве в почти четверть миллиона тонн могут составлять до 40 и более тысяч тонн.

На долю мирового авиакосмического сектора в 2023 г. пришлось 38%. 40% - занял индустриальный сектор. Значительный рост в 2023 г. отмечался со стороны мирового ВПК. По итогам 2023 года доля ВПК составила 12%. Медицинский сегмент мирового рынка показывает стабильность в 4%. Развивающиеся рынки немного сбавили – 6%.

В 2023 г. китайские производители поставили на экспорт более 25 тыс. т титанового проката, что в двое больше, чем в 2020 г. Большая часть экспорта продукции из титана – плоский прокат, прутки и трубы. При этом необходимо отметить довольно обширную географию поставок – более 100 стран.

Высокий спрос на авиаперевозки способствовал восстановлению рынка пассажироперевозок в 2023 г. За прошлый год отрасль достигла впечатляющего роста на 36,9% по отношению к показателям предыдущего года, а объем перевозок, измеряемый в коммерческих пассажиро-километрах (RPK), достиг 94,1% от уровня 2019 г., что является значительным увеличением по сравнению с 2022 г., когда он составлял 68,7%.

Авиаперевозки на внутренних направлениях установили новые максимумы, и к середине 2023 г. большинство отслеживаемых рынков превысили показатели, которые были до пандемии. К январю 2023 г. в Китае полностью восстановился внутренний пассажиропоток, что определило профиль возрождения отрасли.

В 2023 г. общий объем RPK на внутренних рынках вырос на 30,4% по отношению к 2022 г. и увеличился на 3,9% по сравнению с уровнем 2019 г. В то же время, уровень международных пассажироперевозок оставался ниже уровня 2019 г., сохраняя при этом стабильные, но уверенные темпы роста. Тем не менее, общеотраслевые международные показатели выросли на 41,6% в годовом исчислении и составили 88,6% от уровня до Covid.

В 2023 г. мировые авиастроители поставили 1353 гражданских авиалайнера, что почти на 10% больше относительно показателей 2022 г., но на 23% ниже максимальных значений уровня 2018 г..

Подробнее о мировом и российском рынках титана читайте в июньском номере журнала "Металлоснабжение и сбыт".

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Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Медицина
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